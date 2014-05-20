欧央行考虑将货币政策会议时间间隔扩大至六周--消息

路透法兰克福5月20日 - 数位消息人士对路透称，欧洲央行(ECB)当前研究扩大政策会议之间的间隔，从而在决定政策立场前有更多时间评估经济发展动态。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉还暗示，每个月举行一次政策会议或在市场上产生不必要的短期紧张。

由24位成员组成的欧洲央行管理委员会当前每个月会面两次，一次来设定货币政策，会后德拉吉会出席新闻发布会，另外一次来商讨央行其他任务和责任。

欧洲央行拒绝置评。

德国央行或准备好支持减少政策会议的频率。一位接近德国央行的消息人士表示，“我们可能支持这样的决定。”

该议题可能在周三ECB管委会的下次会议上讨论，但届时不太可能出台决议。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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