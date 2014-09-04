分析师看欧洲央行意外降息

路透9月4日 - 欧洲央行周四意外将利率调降至纪录新低，试图提振处于极低水平的通胀率和支持陷入泥沼的欧元区经济。

欧洲央行(ECB)将指标再融资利率从0.15%下调到0.05%。

荷兰国际集团(ING)外汇策略部主管CHRIS TURNER：

这出乎意外，并给德拉吉实施量化宽松计划赢得时间。

德拉吉此前称，负的存款利率会有帮助，这无疑会帮助打压欧元汇率。

荷兰银行研究部主管NICK KOUNIS

欧洲央行的举措令人感到意外，不只是因为事先没有预告，还由于ECB暗示其在关注其他政策措施，利率可能不会进一步调降。

考虑到降息以及很可能会推出的资产购买所导致的过度流动性，银行间利率将再度下调。欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)可能会下跌，而三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)或降至零水准。

这些状况将给欧元带来进一步下档压力，以经济成长和通胀率的角度来看，这是利好消息。我们预计欧洲央行将在新闻发布会上宣布资产购买计划，关注ABS以及其他一部分资产。

CAPITAL ECONOMICS的首席欧洲分析师JONATHAN LOYNES：

欧洲央行(ECB)今日下调指标利率的意外决议，似乎是在未来几个月推出更强力措施的权宜之计。

下调隔夜贷款利率对于银行放贷有一定积极作用，且或许再次压低欧元。(完)

(编译/审校 田建华/洪曦/孙茉莉)

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