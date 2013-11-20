专家称欧央行降息是经济存在诸多问题的讯号

路透德国11月19日 -德国ZEW经济研究机构周二表示，欧洲央行在11月7日降息，是经济存在诸多问题的讯号，使得当前景况指标恶化。

然而，ZEW经济学家MichaelSchroeder表示，在欧洲央行降息至纪录低点之后，预期略为改善。他指出，对于银行业的预期在欧洲央行降息后大幅恶化。

Schroeder指出，降息使得建筑业的前景改善，但保险业的前景恶化。

“(现况指标下滑的)另一个原因可能是欧洲金融体系脆弱，若从产业的层面来观察，也可以看到这一点，”他说。

“对于银行业的预期在降息后大幅恶化，是因为此举被视为金融业脆弱的讯号。”

“对银行业来说，这负面的讯号相当意外。其中一种解读方式就是欧洲整体银行体系都很脆弱。”

ZEW的11月德国投资人和分析师信心指数升至54.6，为2009年10月以来最高水准，上月为52.8。路透调查的38名分析师原预估指数升至54.0。

该指数是对265位分析师和投资人在11月4-18日所做的调查所得出。ZEW表示，有88人是在欧洲央行11月7日降息前回覆。(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)

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