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国际财经 | 2014年 9月 5日 星期五 07:10 BJT

欧洲央行将利率调至纪录新低 以抵御通缩威胁

路透法兰克福9月4日 - 欧洲央行周四意外将利率调降至纪录新低，试图提振处于极低水平的通胀率和支持陷入泥沼的欧元区经济。

欧洲央行(ECB)将指标再融资利率从0.15%下调到0.05%。

欧洲央行还称，将银行间隔夜存款利率降至负0.20%，这意味着银行业者要向囤积在央行的资金支付利息。ECB还将隔夜贷款利率降至0.30%。(完)

(编译 洪熙/田建华; 审校 孙茉莉)

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