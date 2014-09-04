欧洲央行将利率调至纪录新低 以抵御通缩威胁

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透法兰克福9月4日 - 欧洲央行周四意外将利率调降至纪录新低，试图提振处于极低水平的通胀率和支持陷入泥沼的欧元区经济。
欧洲央行(ECB)将指标再融资利率从0.15%下调到0.05%。
欧洲央行还称，将银行间隔夜存款利率降至负0.20%，这意味着银行业者要向囤积在央行的资金支付利息。ECB还将隔夜贷款利率降至0.30%。(完)
(编译 洪熙/田建华; 审校 孙茉莉)
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路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。