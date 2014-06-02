欧央行若不能找到刺激放贷新手段 下调利率至负值或适得其反

路透法兰克福/伦敦5月30日 - 欧洲央行(ECB)当前准备向银行业存放在央行的资金收取费用，若不想适得其反的话，还需要谨慎而为。

负利率的想法--本质上是向银行业者收取隔夜资金利率，是为了促使银行业者向外释放资金，因此提振经济。

但是如果银行业者自己持有资金，或将隔夜资金存放在别处，这将推高货币市场利率，实际上是紧缩资金流。

所以欧洲央行需要找到新的刺激放贷的办法。

ECB此前已经明确发出会在6月5日会议上将存款利率调至负值的信息--这将是第一个采取如此举动的主要国家央行。

“如果他们不把流动资金放在我们这里，而是用于其他用途，那将有利于经济。而这恰恰是我们希望看到的，”欧洲央行副总裁冈斯坦西欧本周接受Reuters Insider电视采访时表示。

下调目前为零的存款利率的具体影响，将取决于此举的设计和成套措施。但该预期中的举措出台后，银行业者很难避免一些费用，至少要为存在欧洲央行的资金交费。

银行业者的反应可能是将资金从欧洲央行取出然后存入非欧元区的央行、私下储存资金、将成本转嫁给客户，或者减少资产负债表上持有的现金，而不是增加向企业放贷。

为了避免出现上述情景，并促使银行业者增加放贷，欧洲央行需要给点甜头，防止银行只是取出资金并购买公债等避险资产。

最可能的举措是提供银行业者具有针对性的长期再融资操作(LTRO)--这种操作的本质是为银行业者提供用于放贷的廉价资金。

冈斯坦西欧表示，如果欧洲央行决定采取这种举措，那么将是“有针对性的”，意味着会包括一些附带条件，以防这些资金用作他途。

路透本月稍早报导，欧洲央行正在为6月5日的会议准备一系列举措，包括下调所有利率和旨在提高对中小企业放贷的有针对性的措施。

**银行付出的成本**

所以真正的关键在于计划的细节，目前还在制定过程中。举措的影响力能有多大，将取决于存款利率可能的调降幅度以及ECB对准备金规则会怎样调整。

ECB要求欧元区银行业者在央行的一个经常账户存放最低额度的准备金。对于超过这个最低水平的准备金，央行并不会支付给银行任何利息，因此银行在以往通常是把这部分超额准备金放在存款账户中，由此可以获得利息。

鉴于ECB目前的存款利率是零，因此无论是放在经常账户里的最低额度准备金、还是放在存款账户里的超额准备金，银行都无法获得利息。

如果存款利率进一步调降到负值，ECB需要为经常账户里的准备金设定限制，或者是对超额准备金支付负利率。

这个举措将对银行造成怎样的冲击，是决定该计划成功或失败的关键。

银行之所以在ECB放置超额准备金，是以此作为缓冲，来应对资金紧张局面。而当存款利率调到负值后，银行若继续保持这个缓冲则需付出成本。

德国商业银行 CBKG.DE 发言人Martin Kurz表示，银行业者对于该成本的应对方法包括：降低他们付给客户的利率，修改相关规定等。这可能意味着更高的帐户收费。

丹麦央行自2012年7月至今年4月实施负利率，当地最大银行业者--丹斯克银行为此调整部分产品利率及收费，但表示仍不足以填补成本。

高盛在5月22日的一份报告指出，尽管通胀调整后的利率已经有一段时间呈现负值，但欧洲央行实施负利率政策仍可能引发负面反应。

高盛称，可能需要在税负及会计问题上进行考量，“银行的财管人员可能不乐于见到因为超额准备金而产生的负现金流。”

一家欧元区银行的货币市场主管表示，若存款利率转为负值，或将产生心理方面的影响，他补充称银行业者可能难以将负利率转嫁给存款客户。

**其他选项**

如果不将资金存在欧洲央行，银行业者可能自行囤积现金，但这么做成本高昂，唯有在严重负利率时才是一个可行的选项。

如果欧洲央行的利率及银行间市场利率都不具吸引力，理论上银行业者可能至少将部分资金存放在非欧元区的央行，但这么做的前提是得要通过一家央行认可的交易对手进行操作。

英国央行及丹麦央行均证实，这么做不无可能。但一位曾见识过这种状况的银行财务人员表示，实际上国际性银行业者不太可能大举效仿。

他指出，一方面银行将面临汇率风险，同时他们可能也得为在非欧元区央行的存款而持有更多资本，因这些存款会有不同的风险权重。

另一个选项就是银行业者减少存放在欧洲央行的超额流动性，藉以压低负利率造成的相关成本，但这么做一旦出现融资紧缩，银行本身的缓冲空间就会很小。

“与贷放资金相较，银行业者更有可能将资金归还给欧洲央行，把从央行的借款降至最低，”贝伦贝格银行银行分析师Christian Schulz表示。“在那之后，银行所面临的危险就是超额流动性不足，银行体系变得更为脆弱。”

随着超额流动性减少，欧洲央行将面对隔夜货币市场利率剧烈波动的风险，因缺少现金的银行会先把货币市场利率推高到欧洲央行主要再融资利率的水平，而后转向央行告借，市场利率就会随之回落。

因此才会提出这种新的具有针对性的长期再融资操作(LTRO)构想。

“若把这两件事情放在一起看(偏低利率以及新的超长期固定利率再融资操作)，可能会产生对经济放贷的效果，”前欧洲央行市场操作主管Francesco Papadia表示。

“若这么做行不通，欧洲央行就可以说‘好吧，我们再来看看工具盒里所剩的工具’。”(完)

(编译 田建华/高琦/杜明霞/张明钧/王洋/郑茵)

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