版本:
中国
债券 | 2013年 6月 29日 星期六 04:44 BJT

标题新闻：欧洲央行决定暂时取消塞浦路斯债券在欧元体系货币政策操作中作为抵押品的资格

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐