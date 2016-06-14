焦点：欧洲央行单日买进公司债规模震慑市场 展现提振通胀决心

2012年2月24日在华沙拍摄的不同面值的欧元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透法兰克福6月13日 - 欧洲央行上周在单日买进3.48亿欧元的公司债，远超过市场预期，表明其贯彻旨在重振通胀举措的决心。

该购买量若以第一天的速度来算，相当于每月购买逾70亿欧元，因此恐将难以为继，但这表明欧洲央行急欲反驳质疑者的看法。外界原本质疑该行每月将难以买进超过数十亿欧元的债券。

欧洲央行3月时公布1.74万亿欧元的重振经济增长和通胀计划，并计划购买公司债。欧洲央行上周开始买进投资级的非银行公司债，以压低借款成本并刺激企业支出，进而提振仍然迟滞的欧元区经济。

“我们不应对单日数据做出过度的解读，欧洲央行都会在接下来的周一进行购买以释出讯息，”德意志银行信贷策略师Michal Jezek表示。“这个讯号似乎证实了我们的预期，即欧洲央行计划进行饶富意义的公司债购买行动。”

“我不认为该行将保持这种在二级市场购债的速度。若果真如此，再加上一级市场的购买，这将是意外的利多，”Jezek并表示。

**借款成本下降**

自今年开年以来，企业借款成本已经大幅下降，特别是欧元区二线国家，而欧洲央行开始购买公司债给了市场又一动力。

上周结束之际，投资级非金融类欧元区公司债收益率为1.113%，远低于该计划3月份公布时的约1.6%，略低于该计划即将真正实施之前的1.155%。

“市场并没有出现‘传言时买、成真时卖’的现象...”意大利裕信银行的集团首席分析师Erik Nielsen称。

Nielsen表示，借款成本已经大幅下降，特别是对欧元区二线国家的中小企业而言，意大利不超过五年期贷款的成本基本上与德国相同，而在两年前则高出130-140个基点。

“欧洲央行购买公司债的前景对其他市场造成冲击，而公司债市场似乎依然没受到什么影响，”荷兰国际集团(ING)针对上周五和周一股市重挫表示。

在市场中可见到欧洲央行购买的公司债范围颇广，包括意大利保险商Generali (GASI.MI)、西班牙电信(Telefonica) (TEF.MC) 、法国公用事业公司Engie (ENGIE.PA)。

欧洲央行消息人士稍早时称，公司债购买可能很难在夏季的几个月内加快，因为假期高峰期间流动性通常会大幅下滑。

但分析师说，如果欧洲央行能成功促使企业开始发行新债，那么欧洲央行的购买规模可能将增加至每月约20-30亿欧元，甚至可能超过50亿。

问题是，以欧元计价的投资级公司债价值为5,000-6,000亿欧元，而且大多是已可轻易取得信贷、而无需欧洲央行资金的法国和荷兰大型企业。

欧洲央行若想增加公司债购买量，就必须促使意大利和西班牙等二线国家的新发行人开始发行新债，这样该央行才有机会在初级市场买到更多债券。(完)