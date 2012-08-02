德拉吉有兵分两路解决欧元危机的计划--报载

东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
* 计划要求银行及ESM共同合作
* 重点在於购买西班牙及意大利公债以压低利率
路透柏林8月1日电---南德日报(Suddeutsche Zeitung)周四版本报导指出,欧洲央行总裁德拉吉将於周四公布一套兵分两路的办法,以对抗欧元区的主权债务危机.
南德日报指出,该报取得的资讯显示,德拉吉正计划欧洲央行及欧洲稳定机制(ESM)协调运作买进西班牙及意大利的主权公债,以协助压低两国的借款利率.
该报在周三预览版本中指出,ESM将会从两国直接买进较少量的主权公债,在此同时欧洲央行则将恢复在次级市场买进.德国央行已经反对欧洲央行进一步买债.
欧洲央行管理委员会将於周四开会,而南德日报指出,看来委员多数倾向让欧洲央行恢复买进主权公债.该报并指出,这样的措施极有可能不会有正式的决议.
报导提到,德拉吉上周表示欧洲央行将会在职责内尽一切所能支持欧元之後,他很有可能提出更明确的相关措施.预料最终的决定将在9月12日以後出炉,等待德国宪法法院对ESM做出裁决.
报导指出,德拉吉的计划可能导致EMS直接参与受影响国家的公债标售,从而带动标售利率下滑.
欧洲央行的任务则将会是标售之前加以运作,以压低利率至可以接受的水准,并在中长期内得以保持.
南德日报提到,期望这项计划能够恢复民间投资人对於债市的信心.ESM可能只需要为此拨用相对较小的资金,或者若利率已降至可接受水准时,可能在最後一刻退出标售.
报导指出,在此同时德国政府是否会同意德拉吉的办法令人高度存疑,德国央行也有可能排拒此一构想.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
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