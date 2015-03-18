分析：欧洲央行购债计划恐怕反而损害金融市场资金创造机制

路透伦敦3月18日 - 欧洲央行或许正在通过公债购买计划大举印钞，不过在这个过程中，可能也破坏了金融体系自身创造资金的一些机制。

欧洲央行1万亿欧元规模的“量化宽松”措施还不到两周，金融市场已经开始担心，欧洲央行可买的债券短缺。

公债收益率及长期利率全面下跌，部分利率深至负值水准，特别是指标德国公债，这在全球金融体系运作机制内，形成了一道断裂。

欧洲央行官员坚称这种“稀缺”(而非“短缺”)是量化宽松刻意安排的一部分，且压低了最低风险债券的收益率，以刺激投资者和银行投入对经济更有帮助的风险较高放贷活动。

但这已为金融市场的资金流动带来巨大冲击，远远超过对实体经济的影响。

“欧洲央行量化宽松将不会对实体经济产生明显的效果，至少在我们看来是这样，不过它对金融市场正在产生巨大的影响，”Deutsche Asset & Wealth Management的研究主管Phil Poole说。

“市场明显出现了扭曲，导致投资者整体上为了追求回报，而去冒更大的险，或去购买流动性更差的资产。”

一些专家无法认同欧洲央行的说法，他们表示高评级债券短缺情况加剧，尤其是AAA评级的德债，正在严重扰乱金融体系自身产生资金的方式。金融体系可以通过抵押和再抵押高评级债券，获得现金。

这块证券放贷市场是一部巨大的资金创造机器，光是欧洲未到期金额就高达5.5兆(万亿)欧元。自从爆发全球信贷危机，及之后监管规定压缩了可用债券及参与交易方的范围，并限制债券可抵押融资的次数后，这块市场的萎缩问题一直是一大隐忧。

比如，据IMF估计，在信贷危机之后的四年期间，这种抵押方式的重覆使用率由3次左右降至2.4次，造成银行业者产生的现金减少5万亿美元。

令人担忧的是，量化宽松抽走了市场上高评级的抵押债券，也会产生类似的打击效应，让原本打算向银行体系注入新资金的效果大打折扣。

这样一来，欧洲央行创造1万亿欧元流动性的刺激举措，最后可能因德债和其他政府公债数量净减而受损。这些公债通过附买回市场可以筹集到面值两倍以上的资金。

**深度负收益率**

欧洲央行购债计划导致指标德债市场尤其紧俏，按欧洲央行所谓的各成员国出资比(capital key)来看，该计划要买入的德债规模将大于意大利和西班牙等国公债。这项购债计划已推动约三分之一的欧元区债券收益率跌至负值。

摩根大通分析师估计，随着欧央行上周启动QE，在锁定剩余期限2-30年的4.6万亿欧元公债中，约有4%的公债负收益率水准超过20个基点，其中在8,000亿欧元的德债中，这个比例高达20%。

鉴于依规定欧洲央行不能购入负收益率超过20个基点的公债，供需扭曲的现象已经非常明显，由于较短期公债的收益率负值已经过大，不符合欧洲央行的买债条件，较长期公债收益率也进一步下挫。

“这个价格走势是一股自我强化但不稳定的力量，结果造成符合欧央行买债目标的债券存量正在减少。”高盛分析师对客户表示。

雪上加霜的是，有别于美国的QE，在买债计划期间，欧洲央行所要买进的欧元区公债规模，将超过在这段时间内各国政府发行新债的集资规模。巴克莱估计，两相抵销下来，投资者手上将少掉5,600亿欧元政府公债，也就是市场规模将以这个幅度缩水。

上周德国公债市场的流动性已大幅萎缩，摩根大通分析师写道：“欧洲央行不仅造成了一种形式的抵押相较于另一种的稀缺，而且通过以低效现券抵押代替高效政府债券抵押品，造成了这一类抵押品的短缺。”

欧洲央行曾表示过，如果债市特定券种出现供给紧缺，那么将会向市场提供债券放贷，不过分析师认为这可能只是以一种稀缺债券交换另一种，并不会从根本上改变抵押品池。但也没有什么人预期欧洲央行会缩短购债计划，至少在通胀率返回到2%的目标前不会缩短。

欧洲央行逼迫银行业者和资产经理人放弃深度负收益率的公债，投入长期和风险较大的债券、股票甚至是海外债券市场，因而压低欧元，这个效果可能根本就被视为主要成就。欧元/美元自2014年中以来下滑了近25%，显示成效很不错。

“对实质经济的主要影响是藉由汇率来完成，这就是我们现在看到的情况。”Deutsche AWM的Poole说道。(完)

(编译 王洋/李爽/孙茉莉; 审校 蔡美珍)

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