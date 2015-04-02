欧洲央行决策者同意“持续坚决”执行购债计划--会议记录

路透法兰克福4月2日 - 周四公布的欧洲央行(ECB)会议记录显示，欧洲央行决策官员3月5日同意他们的资产购置计划有其正当理由，需持续坚决的立场，“毫不迟疑地”执行计划。

欧洲央行在3月5日的会议中表示，将于3月9日开始印钞购债，亦即所谓的量化宽松(QE)。欧洲央行也发布内部经济学家更为乐观的展望预估。

“2015年3月的预测应该...不能被解读为最新的货币政策举措是较不需要的，”会议记录指出。

“因此在达成目标之前，管委会毫不迟疑地持续坚决落实这些举措是不可或缺的，符合其只要有必要就维持政策到位的承诺，”会议记录称。

这番评论相当具有意义，因欧洲央行拟进行19个月的购债计划甫进入第三周，分析师就已开始臆测央行可能提早放慢购债速度，最快甚至就是在今年。

根据欧洲央行的QE计划，央行每月将买进600亿欧元以主权债为主的债券，直至2016年9月为止，但若有必要将会继续，盼能使通胀持续调整至略低于2%的央行目标。

这项会议记录对讨论的内容所提不多，但却透露一些关于欧洲央行制定决策时，19国成员寻求共识时的紧绷态势和压力。(完)

(编译 陈宗琦/李婷仪 审校 龚芳)

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