纳入市政债券可能把欧洲央行购债行动延长至2018年末

路透伦敦11月27日 - 据民间机构估计，如果把城市与地区的债券纳入欧洲央行(ECB)的刺激计划，欧洲央行可能得以把量化宽松(QE)延长到2018年下半年较晚的时候，比原定结束时间超过两年。

实际上，购买市政债券，例如巴黎市或德国巴伐利亚州等地的市政债券，可以为欧洲央行开辟一个巨大的新市场，帮助其避免陷入无债可购的局面。

根据汤森路透IFR的数据，欧洲城市及地区发行债券的流通规模将近5,000亿美元。其中绝大多数是德国债券。

欧洲央行正在考虑是否购买市政债券。市场广泛预期，该央行将在下周开会时宣布进一步宽松政策，以刺激疲弱的经济复苏和通胀。

“如果走出这一步，欧洲央行可以在2016年9月之后，再维持一年半至两年，”加拿大皇家银行的首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik表示。

按照现在的量化宽松计划，欧洲央行目前主要购买主权债券，以及机构债、资产支持证券、担保债券和一些政府支持企业债券。

假设较小市场中的债券稀缺问题不会影响整个量化宽松计划，加拿大皇家银行估计按照目前每月600亿欧元的进度，购债行动可以再持续一年。

纳入市政债券将使欧洲央行的QE时间进一步延长6-10个月，因为这样做可以打破德国公债市场瓶颈的制约，德国公债是欧洲央行QE的主要购买对象之一。

摩根士丹利也做了类似估算，认为当前的QE可能会持续到2018年5月，如果加入市政债券，则可进一步持续到2018年10月。

能否将QE进行到2018年取决于欧洲央行对每一种债券的购买数量能否达到最大，而实际上这样做是十分困难的，因为有一些债券持有方并不想卖。

**规则改变者**

在计算纳入市政债的潜在影响时，一些分析师采取了较为保守的态度。

荷兰合作银行称，这样做可能只会在QE再持续几个月，因为很多德国债券的收益率低于存款利率，后者为购债标准的下限；而欧洲央行或许还会决定加快购债步伐。

加拿大皇家银行和摩根士丹利的估算是基于这样的假设，即欧洲央行如果在12月下调存款利率，多数德国市政债券会再度成为合格之选。货币市场预计，欧洲央行下周或下调存款利率至少10个基点。

摩根士丹利利率分析师Jesper Rooth称，“如果欧洲央行宣布纳入其他类别资产，则将是表明该行可能延长QE的重要信号。”(完)