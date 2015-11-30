纳入市政债券可能把欧洲央行购债行动延长至2018年末

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透伦敦11月27日 - 据民间机构估计，如果把城市与地区的债券纳入欧洲央行(ECB)的刺激计划，欧洲央行可能得以把量化宽松(QE)延长到2018年下半年较晚的时候，比原定结束时间超过两年。
实际上，购买市政债券，例如巴黎市或德国巴伐利亚州等地的市政债券，可以为欧洲央行开辟一个巨大的新市场，帮助其避免陷入无债可购的局面。
根据汤森路透IFR的数据，欧洲城市及地区发行债券的流通规模将近5,000亿美元。其中绝大多数是德国债券。
欧洲央行正在考虑是否购买市政债券。市场广泛预期，该央行将在下周开会时宣布进一步宽松政策，以刺激疲弱的经济复苏和通胀。
“如果走出这一步，欧洲央行可以在2016年9月之后，再维持一年半至两年，”加拿大皇家银行的首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik表示。
按照现在的量化宽松计划，欧洲央行目前主要购买主权债券，以及机构债、资产支持证券、担保债券和一些政府支持企业债券。
假设较小市场中的债券稀缺问题不会影响整个量化宽松计划，加拿大皇家银行估计按照目前每月600亿欧元的进度，购债行动可以再持续一年。
纳入市政债券将使欧洲央行的QE时间进一步延长6-10个月，因为这样做可以打破德国公债市场瓶颈的制约，德国公债是欧洲央行QE的主要购买对象之一。
摩根士丹利也做了类似估算，认为当前的QE可能会持续到2018年5月，如果加入市政债券，则可进一步持续到2018年10月。
能否将QE进行到2018年取决于欧洲央行对每一种债券的购买数量能否达到最大，而实际上这样做是十分困难的，因为有一些债券持有方并不想卖。
**规则改变者**
在计算纳入市政债的潜在影响时，一些分析师采取了较为保守的态度。
荷兰合作银行称，这样做可能只会在QE再持续几个月，因为很多德国债券的收益率低于存款利率，后者为购债标准的下限；而欧洲央行或许还会决定加快购债步伐。
加拿大皇家银行和摩根士丹利的估算是基于这样的假设，即欧洲央行如果在12月下调存款利率，多数德国市政债券会再度成为合格之选。货币市场预计，欧洲央行下周或下调存款利率至少10个基点。
摩根士丹利利率分析师Jesper Rooth称，“如果欧洲央行宣布纳入其他类别资产，则将是表明该行可能延长QE的重要信号。”(完)
(编译 张涛/孙国玉；审校 张荻)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。