调查：逾半数交易员认为欧洲央行可能将市政债券纳入购债计划

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透11月16日 - 周一公布的路透调查显示，欧洲央行(ECB)可能将每月购买的600亿欧元债券多元化，加入市政债券。自该计划3月实施以来，ECB购买的主要是公债。
路透此前报导，ECB正在考虑是否购买一些城市或地区的市政债券。受访的20位交易员中，有11位表示ECB很有可能将付诸行动，四位交易员认为这种可能性很大。
12位交易员回答了附加问题，其中有10位认为央行的这一做法将会有效。一名交易员还表示，这比降低存款利率更有效。当前的存款利率在-0.2%，有可能进一步下调。
另一名交易员表示，“央行显然试图扩大计划，”现在他们打算将购债范围增大一些。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。