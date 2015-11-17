调查：逾半数交易员认为欧洲央行可能将市政债券纳入购债计划

路透11月16日 - 周一公布的路透调查显示，欧洲央行(ECB)可能将每月购买的600亿欧元债券多元化，加入市政债券。自该计划3月实施以来，ECB购买的主要是公债。

路透此前报导，ECB正在考虑是否购买一些城市或地区的市政债券。受访的20位交易员中，有11位表示ECB很有可能将付诸行动，四位交易员认为这种可能性很大。

12位交易员回答了附加问题，其中有10位认为央行的这一做法将会有效。一名交易员还表示，这比降低存款利率更有效。当前的存款利率在-0.2%，有可能进一步下调。

另一名交易员表示，“央行显然试图扩大计划，”现在他们打算将购债范围增大一些。(完)