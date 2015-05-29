调查：欧洲央行料在2016年9月如期达成购债目标 并结束量化宽松

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月28日 - 周四公布的一份路透对经济学家的调查显示，欧洲央行(ECB)将能够如期在2016年9月实现资产负债扩张目标并终止资产购买计划。
欧洲央行从3月份开始每月购买600亿欧元资产，其中以主权债为主，计划将整体资产负债规模扩大1万亿(兆)欧元。其目的在于推升目前处于极低水平的通胀，并刺激经济增长。
本周由75位经济学家参与的调查结果显示，到2016年9月份，欧洲央行总体资产负债规模将增至3.3万亿欧元。欧洲央行总裁德拉吉希望届时结束印钞刺激计划。
75位经济学家中，有54位表示，欧洲央行的购债计划可能会在那时结束；有14位表示，欧洲央行还会推延结束时间；只有7位经济学家预计，欧洲央行会削减购债规模或提前结束刺激计划。
“尽管经济前景已有些许改善，欧洲央行似乎已决心将购债计划一直持续至2016年9月，”DekaBank经济学家Kristian Toedtmann称。
“在那以后继续延长购债计划会非常困难，因为公债将变得越来越稀缺，欧洲央行将不得不放宽每种债券购买不超过25%的条件，或者寻求购买其他类型的资产。”(完)
(编译 刘秀红；审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。