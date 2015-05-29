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国际财经 | 2015年 5月 29日 星期五 11:17 BJT

调查：欧洲央行料在2016年9月如期达成购债目标 并结束量化宽松

路透5月28日 - 周四公布的一份路透对经济学家的调查显示，欧洲央行(ECB)将能够如期在2016年9月实现资产负债扩张目标并终止资产购买计划。

欧洲央行从3月份开始每月购买600亿欧元资产，其中以主权债为主，计划将整体资产负债规模扩大1万亿(兆)欧元。其目的在于推升目前处于极低水平的通胀，并刺激经济增长。

本周由75位经济学家参与的调查结果显示，到2016年9月份，欧洲央行总体资产负债规模将增至3.3万亿欧元。欧洲央行总裁德拉吉希望届时结束印钞刺激计划。

75位经济学家中，有54位表示，欧洲央行的购债计划可能会在那时结束；有14位表示，欧洲央行还会推延结束时间；只有7位经济学家预计，欧洲央行会削减购债规模或提前结束刺激计划。

“尽管经济前景已有些许改善，欧洲央行似乎已决心将购债计划一直持续至2016年9月，”DekaBank经济学家Kristian Toedtmann称。

“在那以后继续延长购债计划会非常困难，因为公债将变得越来越稀缺，欧洲央行将不得不放宽每种债券购买不超过25%的条件，或者寻求购买其他类型的资产。”(完)

(编译 刘秀红；审校 郑茵)

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