欧洲央行可能将购债计划延长至2017年初--高盛

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦9月10日 - 高盛表示，欧洲央行可能将资产购买计划延长至多两季至2017年，额外买进3,600亿欧元的债券，因其试图推升通胀。
欧洲央行总裁德拉吉上周首次表示，购债计划可能会延长到2016年9月之后，央行可能调整其规模和组成。
在这之前，欧洲央行调降欧元区经济成长和通胀目标，指称因新兴市场动能减弱，尤其是中国。其并警告，物价下跌可能会拖累欧元区在未来几个月重回通缩。
欧洲央行对量化宽松(QE)计划进行了微调，将对单一债券的最高购买比例由25%提高至33%，前提是这样不会使其掌握拥有否决能力的份额；此次调整被视为为采取进一步举措做铺垫。
高盛分析师表示，他们预期未来几周央行会宣布细节内容。荷兰银行(ABN Amro)的策略师们则表示，最快可能会在10月做出宣布。
“我们如今预测量化宽松(QE)政策会延长一到两季，以每月600亿欧元的购债速度看，最多增加购债3,600亿欧元，或约为当前计划的三分之一，”高盛分析师在报告中表示。
“我们仍认为欧洲央行政策的改变，主要是支持较高品质的欧洲经济暨货币联盟(EMU)发行人，而且对EMU利差不会有实质的一阶效应，我们对此仍保持中性看法。”
根据这样的假设，他们预期央行购债从现在至2016年底之间将吸收德国发行的80-85%的债券，以及50%的法国所发公债。在二线国家债券中，他们预期欧洲央行将吸收42-48%的意大利及西班牙中长期债券。(完)
(编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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