欧央行购短债恐抑制受援国长债发行

图片显示摆放在欧盟旗帜上的欧元和希腊硬币。摄影： REUTERS/Murad Sezer

路透伦敦8月3日电---欧洲央行(ECB)给了投资者一个明确诱因,正激励他们买进较早到期的西班牙与意大利债券,但因此带来的一个风险是,这些国家的长债恐怕将不好卖.

目前这种动态将迫使西班牙与意大利更频繁地向市场融资,从而使得自己比现在还要更受制於投资者情绪的摇摆不定.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周四表示,该行祭出的任何新购债措施都将侧重短债,自那时以来,10年期西班牙或意大利公债较这两国两年期公债的收益率之差已经涨了许多.

根据Datastream,在过去的24小时里,西班牙10年期与两年期公债的利差跳升了近一个百分点,达到310个基点,为至少1990年以来最阔.

意大利需要救援的可能性被认为要低於西班牙,但该国两年期与10年期公债的利差也涨到了289个基点,因其长债的表现也开始逊於短债.

这种趋势恐怕至少还会再持续一个月,意味着西班牙和意大利下次标债时,较短期债券的举债成本将较低.

任何控制举债成本的措施都将给这些国家带来短期帮助,但分析师称,当前的趋势有可能使这些国家陷入艰难的融资选择.

"欧洲央行希望降低西班牙和意大利的融资成本,但人们却在对它们施加要求发行更多短债的压力,这将使这些国家未来几年面临偿债难题,"荷兰国际集团驻阿姆斯特丹策略师Alessandro Giansanti称.

"意大利和西班牙发行较长期证券的难度甚至会更大,因为投资者对此类证券的需求减少.此外,投资者将极其密切地关注这些证券组合的偿还期限,并开始要求风险溢价."

Giansanti预计,未来两周,西班牙两年期和10年期债券利差将走阔至350个基点.

**短券发行趋势**

欧债危机从希腊、葡萄牙和爱尔兰延烧至欧元区第三大经济体西班牙,比起近几年西班牙已开始发行更多的短债.

根据西班牙财政部的数据,6月时西班牙的平均到期日已从2011年1月的6.59年降至6.29年.由於自2011年起才有月度数据,而该平均到期日按年则是2004年以来最低水准.

投资人知道长券不是未来欧洲央行买债计划的目标,如果投资人要求要有大幅溢价才肯买进长券,上述的这种趋势甚至会更加明显.

西班牙下次标债时间是在9月6日,还有很多的时间可以刺激短券的发行变成更为常态.

"如果短券的融资成本降低,投资者就会需要这种券种,那麽,接下来几季,我们就会见到更多的短券发行,"Investec固定收益分析师Brian Barry表示.

西班牙两年和10年券及两年和20年券利差图表,请点选(link.reuters.com/dew79s)

西班牙2007年至今的债券平均到期日和利率图表,请点选(link.reuters.com/gew79s)

**可持续性是关键**

一些固定收益专家,如法国兴业银行的策略师Ciaran O'Hagan,指出西班牙和意大利流通债券的存续期并不是最让人担忧的事.

"基本上,存续期越长越好,但投资人更担心的是可持续性,而这点就要看能不能拿到好利率,"他说.

西班牙两年期公债收益率已降至4.05%,比周四的高点低了近1个百分点,且低於7月25日创下的欧元问世以来高点7.18%.意大利两年期公债收益率则从7月高点5.3%降至3.15%.

从借款人的角度来看,目前的收益率肯定较具吸引力,但意大利和西班牙要是因此而决定发行更多短债,那麽也可能会带来风险.

"欧洲央行给短债创造了一些空间,目前(西班牙和意大利公债)收益率水准看来是在较能维持的水准,"Rabobank的经济分析师Elwin de Groot说.

"但若是西班牙和意大利因此开始发行短债,他们可能浪费了欧洲央行送的大礼,因为他们会更常进入市场筹资,因而容易面临再融资风险和市场信心转变的影响."(完)

--编译/审校 隋芬/许娜/戴素萍/王冠中/孙茉莉

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