调查：欧洲央行明年扩大每月资产购买规模的机率仅有40%

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透12月9日 - 根据一项路透调查，欧洲央行(ECB)预计不会扩大其目前每月600亿欧元的公债购买规模。此外，调查还预估明年经济成长趋稳，但通胀料将疲弱。
包括欧洲央行总裁德拉吉在内的决策者，在12月3日政策会议前的谈话，采取较为温和的语调，令外界对该行可能扩大每月购债规模、及扩大存款利率调降幅度的预期升温。
但受访的经济学家与分析师表示，近几个月欧洲央行传达的信息并不明确。
“德拉吉没有获得管委会充分支持，便利用公开场合制造市场预期的坏习惯，算是踢到了铁板，”SEB分析师Marius Daheim表示。
“不过结果是正面的，因为经济因素已胜过政策行动，或者顺从金融市场的程度。”
根据调查，明年欧洲央行扩大每月资产购买计划规模的机率，由最低的1%至最高的75%不等，中值仅为40%。
德拉吉扩大资产购买规模的最大阻碍，来自欧洲央行管委会内部的保守派决策者，例如批评资产购买计划的德国央行总裁魏德曼。
由于经济正以合理的速度增长、失业率下降、以及预计2014年油价重挫的基本效应消散后通胀将上升，许多分析师表示，欧洲央行有很好的理由推迟宽松。
“欧洲央行(管委会)内部反对进一步大举宽松的声浪显然正在升高，”LBBW的Elmar Voelker表示。
“我们认为，只有在通缩疑虑升高的情况下，才可能扩大量化宽松。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 许娜)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。