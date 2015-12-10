调查：欧洲央行明年扩大每月资产购买规模的机率仅有40%

路透12月9日 - 根据一项路透调查，欧洲央行(ECB)预计不会扩大其目前每月600亿欧元的公债购买规模。此外，调查还预估明年经济成长趋稳，但通胀料将疲弱。

包括欧洲央行总裁德拉吉在内的决策者，在12月3日政策会议前的谈话，采取较为温和的语调，令外界对该行可能扩大每月购债规模、及扩大存款利率调降幅度的预期升温。

但受访的经济学家与分析师表示，近几个月欧洲央行传达的信息并不明确。

“德拉吉没有获得管委会充分支持，便利用公开场合制造市场预期的坏习惯，算是踢到了铁板，”SEB分析师Marius Daheim表示。

“不过结果是正面的，因为经济因素已胜过政策行动，或者顺从金融市场的程度。”

根据调查，明年欧洲央行扩大每月资产购买计划规模的机率，由最低的1%至最高的75%不等，中值仅为40%。

德拉吉扩大资产购买规模的最大阻碍，来自欧洲央行管委会内部的保守派决策者，例如批评资产购买计划的德国央行总裁魏德曼。

由于经济正以合理的速度增长、失业率下降、以及预计2014年油价重挫的基本效应消散后通胀将上升，许多分析师表示，欧洲央行有很好的理由推迟宽松。

“欧洲央行(管委会)内部反对进一步大举宽松的声浪显然正在升高，”LBBW的Elmar Voelker表示。

“我们认为，只有在通缩疑虑升高的情况下，才可能扩大量化宽松。”(完)