欧央行和德国央行检查购债计划合法性--报载

CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透柏林9月25日电---一家德国报纸周二报导,欧洲央行(ECB)和德国央行正委派律师检查欧洲央行新购债计划的合法性.
德国画报称,欧洲央行和德国央行内部律师正在研究,该计划购买债务的比重达到多少以及持续时间多长,就算违反欧盟条约.报导并未指明消息来源.
德国画报称,这意味着该问题有可能很快提交至欧洲法院,欧洲央行和德国央行希望为这一可能的情况做好法律上的"准备".
德国画报表示,由於欧盟条约禁止为成员国赤字直接融资,因此围绕欧洲央行购债计划是否违反禁令一事存在争议.
未能立即联系到欧洲央行和德国央行对此事立即发表评论.(完)
--编译 兰秀娟;审校 李婷仪/郑茵
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