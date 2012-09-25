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国际财经 | 2012年 9月 25日 星期二 11:46 BJT

欧央行和德国央行检查购债计划合法性--报载

路透柏林9月25日电---一家德国报纸周二报导,欧洲央行(ECB)和德国央行正委派律师检查欧洲央行新购债计划的合法性.

德国画报称,欧洲央行和德国央行内部律师正在研究,该计划购买债务的比重达到多少以及持续时间多长,就算违反欧盟条约.报导并未指明消息来源.

德国画报称,这意味着该问题有可能很快提交至欧洲法院,欧洲央行和德国央行希望为这一可能的情况做好法律上的"准备".

德国画报表示,由於欧盟条约禁止为成员国赤字直接融资,因此围绕欧洲央行购债计划是否违反禁令一事存在争议.

未能立即联系到欧洲央行和德国央行对此事立即发表评论.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李婷仪/郑茵

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