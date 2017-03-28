欧洲央行德国代表呼吁准备结束宽松政策

路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行主要决策团队中两名德国代表周一呼吁，如果经济条件允许，应准备尽快减少激进的刺激政策。

德国央行总裁魏德曼和欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)的讲话显示出，德国对于总裁德拉吉领导下欧洲央行的方向失去耐心。

他们也暴露出自身与该行目前超低利率及大规模购债政策支持者之间的分歧，欧洲央行首席经济学家普雷特及管委斯麦茨周一对欧洲央行的政策进行了辩护。

“我希望看到宽松立场收回一些，”身兼欧洲央行管委的魏德曼在杜塞尔多夫参加活动时称。

他及劳滕施莱格称，一旦近期由油价拉动的物价升势变得可持续，欧洲央行就应当开始制定最终结束刺激的计划。

“我们应当为政策的变化做准备，一旦数据稳定，并有了朝物价稳定目标迈进的可持续道路，我们就得为此做好准备，”劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称。

作为直言不讳的政策保守派，劳滕施莱格表示，如果经济数据依然有利，欧洲央行则会在6月后讨论和决定下一步举措。

但德拉吉的关键盟友普雷特认为，欧元区仍需要大量的刺激，原因是如果欧洲央行过早地解除刺激措施，通胀升势则可能停滞甚至逆转。

“我们的结论依然成立，即为了让基础通胀压力上升，并支撑中期内的整体通胀，仍有必要去实施相当高程度的货币宽松，”普雷特称。

欧洲央行管理委员会的下次会议将于4月27日召开。(完)