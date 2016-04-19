德国保守党议员称下任欧洲央行总裁应由德国人担任

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透柏林4月18日 - 德国保守党政界人士周一表示，欧洲央行下任总裁应当由德国人担任，给他们认为过于大手大脚、不够严厉的欧洲央行施加了更大压力。
其中一位人士表示，现任总裁、意大利籍的德拉吉减弱了欧洲央行的信誉。
这些保守派人士最近几周一直在发声抗议，称欧洲央行的超低利率给储户财务和养老金计划造成了巨大缺口。
德国一向青睐严格的财政和货币政策。
基督教社会联盟国会领导人、前内政部长Hans-Peter Friedrich对德国画报表示，欧洲央行总裁德拉吉当前的政策已“导致央行失去了很大公信力”。
“下任欧洲央行总裁必须是德国人，并且理所当然地遵守德国央行的货币稳定传统，”Friedrich说。
德国财政部发言人表示，现在讨论谁接替德拉吉的职位没什么意义，他要到2019年11月才结束任期。(完)
(编译 王颖；审校 龚芳)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。