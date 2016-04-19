德国保守党议员称下任欧洲央行总裁应由德国人担任

路透柏林4月18日 - 德国保守党政界人士周一表示，欧洲央行下任总裁应当由德国人担任，给他们认为过于大手大脚、不够严厉的欧洲央行施加了更大压力。

其中一位人士表示，现任总裁、意大利籍的德拉吉减弱了欧洲央行的信誉。

这些保守派人士最近几周一直在发声抗议，称欧洲央行的超低利率给储户财务和养老金计划造成了巨大缺口。

德国一向青睐严格的财政和货币政策。

基督教社会联盟国会领导人、前内政部长Hans-Peter Friedrich对德国画报表示，欧洲央行总裁德拉吉当前的政策已“导致央行失去了很大公信力”。

“下任欧洲央行总裁必须是德国人，并且理所当然地遵守德国央行的货币稳定传统，”Friedrich说。

德国财政部发言人表示，现在讨论谁接替德拉吉的职位没什么意义，他要到2019年11月才结束任期。(完)