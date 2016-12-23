焦点：欧洲央行打算等明年9月德国选举后再采取下一步政策行动--消息

2015年6月资料图，以股市曲线为背景的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透法兰克福12月22日 - 欧洲央行(ECB)计划等到2017年下半年再认真讨论是否进一步采取刺激行动，也就是等到德国选举之后。德国政界一直批评欧洲央行的宽松货币政策。

高级官员告诉路透，在对抗危机多年之后--包括与德国政界之间爆发理念冲突--欧洲央行现在意识到其2.3万亿欧元(2.41万亿美元)购债计划的效力正在减退，而且任何新的重大行动都可能造成政治影响，让自己成为抨击对象。

除了德国，明年荷兰、法国可能还有意大利也将举行选举。德国总理默克尔正在寻求连任。

在这四个国家中，欧洲央行最有可能在德国成为一项议题。许多德国人认为，欧洲央行的政策正在损及储户的回报和加快房地产价格上涨。

官员们表示，欧洲央行仅延长了资产购买计划，就是希望在9月选举前暂不采取任何进一步行动。

消息人士表示，并没有任何选项是不能谈的，强调若增长大幅放缓，或市场因为选举或美国新政府政策转向这类政治风险而承压，欧洲央行就会干预。

“(但)如果一切顺利的话，我们在9月前不会认真辩论下一步的政策行动，”一名官员表示。

欧洲央行未予置评。

随着经济保持增长且通胀加速，官员们认为欧洲央行已采取了必要行动，以协助各国平稳渡过选举年，其余就要靠各国政府了，因为央行已几乎倾尽其力。

不过，欧元区通胀率目前为0.6%，倘若开始远离将近2%的目标水准，那么央行将毫不迟疑采取更多行动。

**迫不得已的选择**

这些官员表示，如果央行需要采取进一步行动，那么优先选项就是把每月购债规模升回当前的800亿欧元。欧洲央行预计将在明年4月把这一规模降至600亿欧元。

“若形势再度有变，购债规模也可能上调，”一名消息人士指出。

购债计划的条款也可能调整，在该央行12月会议前就曾有过相关讨论。

例如，欧洲央行可能放宽一项要求其按照各成员国出资比例购买公债的强制要求，从而为增加购买意大利公债留出空间。

在极端情况下，欧洲央行甚至可能考虑购买银行债券，若到了紧要关头还可能买入股票。该央行已把银行债券纳入担保品范围，可用于从央行获得现金。

**负收益率**

面对将无德债可买的风险，欧洲央行本月稍早放宽了购债条件，将收益率甚至低于银行存款利率负0.40%的债券也纳入购买范围，不过这是在“必要范围内”。

根据百达的预估，这样可使欧洲央行的量化宽松计划延续至2018年第二季。但这对经济没什么好处。

消息人士认为，这也是欧洲央行在圣诞假期过后重启印钞计划时，会尽量少买会亏损债券的原因。

负收益率意谓着央行若持有债券直至到期，将会蒙受损失。

另一方面，买进更多需求本已强劲的债券，只会进一步压低这些欧元区富国已在纪录低位的借款成本，对提振整体经济没什么帮助。

基于这个理由，欧洲央行希望利用近期债券收益率飙升的机会，尽可能少地购买这类债券。

“如果债券市场这样的趋势持续下去，或许会推升收益率，我们到最后或许也不需要那样做，”消息人士之一表示。(完)