欧央行公债购买计划重回视线 内部分歧让德拉吉头大

路透法兰克福4月13日电---欧洲央行(ECB)决策者对於是否重启公债购买计划看法分歧,给央行总裁德拉吉出了一道难题.对於内部分裂,德拉吉越来越感到头疼.

目前尚未达到去年的那种严重程度,当时两名德籍决策者因购债计划而退出欧洲央行.尽管如此,在该问题上出现不和,肯定不利於安抚担心西班牙可能重燃欧元区危机的市场.

虽然今年有几名新的决策者加入欧洲央行,但由23人组成的管理委员会仍出现了传统的南-北分裂.南部国家青睐实用主义,而北部却已在主张制订退出经济刺激策略.

欧洲央行执委科尔是新加入欧洲央行的法国人.他的话让市场预期,欧洲央行可能重启公债购买计划,即证券市场计划(SMP).他在周三表示,如果有必要,SMP仍然可以考虑.

"ECB是否会干预?我们拥有实施干预的工具,即SMP,最近没有用过这个工具,但它仍然存在,"他说.

西班牙公债收益率(殖利率)逼近重要心理关口6%,一旦突破,就会令人担忧它可能涨向7%,市场普遍认为这是不可持续的水准.

如果欧洲央行采取行动,可能会减轻上述压力.欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫的言论进一步刺激了公债购买计划可能重启的预期,他在周四表示该计划"仍然存在".

彼得森国际经济研究所的研究员Jacob Funk Kirkegaard赞同市场关於欧洲央行正在考虑实施干预的预期.他说,西班牙政府做出采取撙节措施的承诺,显示在西班牙与欧洲央行之间存在某种交换.

"如果西班牙削减支出并进行结构性改革,该央行将会提供帮助,"他在周四的一份研究报告中表示.

**不堪回首**

但是,欧洲央行去年动用公债购买计划并未产生很好的结果,因此在再度动用这一手段之前将会三思.欧洲央行上周仍未使用该工具,这是八周以来的第七次.

去年8月重启购债计划并将之扩展到意大利和西班牙市场,不仅导致欧洲央行内部出现深刻分歧,而且也创造了一个许多欧洲央行决策者不愿意重复的先例.

欧洲央行干预意大利主权债务市场,成功地压低了意大利公债收益率,但当时的贝鲁斯柯尼政府并未以推进改革作为回报,这让欧洲央行非常恼火.

一位欧洲央行消息人士表示,过度使用像公债购买计划等工具将会削弱其效果.其并称,"若六个月或一年里每天都用,那效果将微乎其微."

科尔只是提出买债计划重启的可能性,就已招致非议.

上周四,欧洲央行管委暨塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯抨击科尔称,欧央行决策者不应对购债计划的运用做出承诺.

德国央行强烈反对以任何形式重启该计划,因认为这将是事实上为各国政府提供融资,而使欧央行卷入财政政策领域.

德国央行总裁魏德曼上个月曾表示,欧洲央行需讨论如何以及何时退出非常规政策措施--包括SMP和长期再融资操作等工具--而非继续使用.

前任德国央行总裁韦伯(Axel Weber)曾在欧洲央行总裁的角逐处於领先,但他去年因反对购债而辞职.另一位在欧洲央行举足轻重的德国籍人物--史塔克(Juergen Stark),稍後也因同样原因辞职.

魏德曼虽更具有外交手腕,但德拉吉愈发厌倦德国牵头的准备退出欧洲央行应对危机举措的提议.德拉吉最初刻意与德国央行密切合作来推行政策.

在德拉吉的领导下,欧洲央行很少动用SMP,而是利用三年期融资操作向金融体系投放1万亿(兆)欧元资金,这种策略帮助抵消了可能令欧元区危机恶化的信贷紧缩.

德拉吉在上周举行的月度记者会上,否决了德国牵头的开始准备退出策略的提议.

"当前任何关於退出策略的讨论都太早,"他表示,并坦白地补充称,"我认为欧洲央行总裁在此事上有最後决定权."

**只是示警**

关於债券购买计划的忧虑可能成为过去.

德意志银行分析师Gilles Moec认为,科尔的言论是向市场发出的谨慎信息,欧洲央行不必然会购债."你开始只是提醒市场这点,然後再看看市场作何反应,"他说.

"如果市场未做出反应,并不意味着你必须要做出反应.你可能还想看看其他选项,"Moec补充道,"欧洲央行所花时间,总是要比市场所想的更长."

SMP可能甚至不是欧元区政策制定者们解决西班牙问题的恰当工具.

"如果你认为市场将出现暂时性动汤,随後趋於正常化的话,那麽它(SMP)可以是一座桥梁,"Moec谈到SMP计划时表示,"如果市场一开始就从结构的角度来分析西班牙的未来,SMP或许就不是合适的工具了."

在这种情形下,欧元区政策制定者可能会迫使西班牙向欧洲金融稳定机构(EFSF)援助基金求援,来调整该国银行业的资本结构.与推行SMP计划相比,德国央行更青睐于这麽做.

欧洲央行执委亚斯穆森周五表示,他看到主权债市场出现了企稳的迹象.德国人亚斯穆森是欧洲央行新一代政策制定者中的一员,科尔和魏德曼亦在其列.

亚斯穆森在欧洲央行非常像一名帮助解决分歧的外交官.他为欧洲央行干预西班牙市场留下了余地.

"我们看到主权债市场出现了企稳的迹象,不过仍就相当脆弱.我们都看到了过去几日西班牙所发生的一切,"他在柏林举行的会议上谈到.(完)

--编译 张涛/洪曦/杜明霞/兰秀娟;审校 隋芬/张明钧

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