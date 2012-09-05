欧洲央行购买公债犹豫不决可能适得其反

* 欧洲央行无限量购买公债,对於稳定债市至关重要

* 小打小闹式的干预可能提供卖出机会

* 外资持有9,000亿欧元西班牙和意大利公债

* 若外资趁干预机会抛出,欧洲央行可能面临更大困难

路透伦敦9月4日电---欧洲央行希望通过购买公债来压低欧元区受困成员国的借贷成本,但除非它对该计划不设购买上限,否则部分投资者可能趁干预机会抛出公债,从而威胁到计划的成功.

欧洲央行最新的危机对抗方案是否足够积极,是否在公债购买数量和持续时间两方面都足以帮助解决债务危机?出於上述疑虑,外国投资者尤其会趁机出售他们手中逾9,000亿欧元的西班牙与意大利公债.

欧洲央行曾在2010和2011年犹犹豫豫地买入投资者避之不及的二线国家公债,当时的经验表明,如果有任何迹象暗示央行的公债购买窗口只是暂时打开,或购买量有限时,都有可能促使投资者把手中的公债抛给央行.

现在,市场的期望更高.欧洲央行总裁德拉吉拯救欧元的承诺让市场预期,央行将会推出新一轮大规模购买西班牙与意大利公债的计划.尽管计划的细节尚未公布,但西班牙两年期公债收益率已经减半,意大利的借款成本也下降逾三分之一.

计划细节料将在周四出炉,重点可能放在买进较短天期债券.不过许多人质疑这是否能永久解决欧元区的问题,西班牙和意大利10年期公债的发债成本仍然极高.

"若你相信欧洲央行的援助只会带来暂时性的缓解,而在这之後又会回到利差扩大、评级下调、风险升高的境地,则最好(选择)就是卖出,"荷兰国际集团(NG)资深利率策略师Alessandro Giansanti表示.

"就规模而言,欧洲央行的干预规模必须非常大,才能够让收益率下滑200个基点."他补充道.

过去几年,受困国家债券一直遭到除本地银行和投资者外其他市场参与者的抛售,推动收益率上扬.欧洲央行希望其行动能够扭转这种局面.

一旦欧洲央行开始买进,以往的抛售或许可以限制卖盘进一步涌现的可能.但海外投资者仍持有超过7,000亿欧元的意大利债券及约2,000亿欧元的西班牙债券.

不管欧洲央行开出的最新购买条件为何,欧元区的银行都有理由忍住不卖而继续持有:他们可以用这些债券来获取欧洲央行的廉价贷款;现在卖掉债券可能意味着要对过去的损失认赔,且失去未来赚取资本利得的机会.

然许多投资人仍对西班牙和意大利债券价格的长期改善心存怀疑.

Standard Life Investments全球公债投资主管Jack Kelly表示,该公司规模达2,471亿美元的基金对这两个主权债的配置都低於基准,认为央行购债将可协助压低收益率,但都为时不长.

Kelly认为央行购债可能只会通过欧元区纾困基金,即欧洲金融稳定机构(EFSF)或欧洲稳定机制(ESM),而他表示"EFSF和ESM的购买力很有限."

法国兴业银行主管Michala Marcussen总结道:"这个计划并不会就此一举结束欧元区的危机."(完)

--编译 李春喜/张明钧/戴素萍;审校 郑茵/石冠兰

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