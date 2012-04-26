债务危机令去年欧元区金融一体化进程放缓--ECB

路透法兰克福4月26日电---欧洲央行周四表示,由於主权债务危机令银行业者间的不信任蔓延,去年欧元区金融市场变得更具国家主义特征.

"2007年以来,特别是在2011年欧洲主权债券市场危机加剧之後,欧洲金融一体化进程已大幅放缓,"欧洲金融一体化年度报告称.

"这一情势转变与之前25年金融一体化稳步推进形成了对比."

不过报告中还提到,欧洲央行两次向市场挹注廉价的超长期资金,令情况得到改善.

"岁末年初,特别是在欧洲央行第二轮三年期再融资操作後,反映金融一体化的指标出现了改善迹象."

欧洲央行称,担保及无担保货币市场去年在债务危机的冲击下愈发受损,特别是跨境方面.

"风险定价变得越来越取决於对手及担保品的地缘因素,特别是在来自同一国家的时候,这样就促使了货币市场的进一步细分化,"报告称.

欧洲央行称,债券市场亦严重承压,特别是主权债券市场,公司债券市场亦紧张,取决於各自国家的情势发展.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李爽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。