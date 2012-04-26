债务危机令去年欧元区金融一体化进程放缓--ECB

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透法兰克福4月26日电---欧洲央行周四表示,由於主权债务危机令银行业者间的不信任蔓延,去年欧元区金融市场变得更具国家主义特征.
"2007年以来,特别是在2011年欧洲主权债券市场危机加剧之後,欧洲金融一体化进程已大幅放缓,"欧洲金融一体化年度报告称.
"这一情势转变与之前25年金融一体化稳步推进形成了对比."
不过报告中还提到,欧洲央行两次向市场挹注廉价的超长期资金,令情况得到改善.
"岁末年初,特别是在欧洲央行第二轮三年期再融资操作後,反映金融一体化的指标出现了改善迹象."
欧洲央行称,担保及无担保货币市场去年在债务危机的冲击下愈发受损,特别是跨境方面.
"风险定价变得越来越取决於对手及担保品的地缘因素,特别是在来自同一国家的时候,这样就促使了货币市场的进一步细分化,"报告称.
欧洲央行称,债券市场亦严重承压,特别是主权债券市场,公司债券市场亦紧张,取决於各自国家的情势发展.(完)
--编译 兰秀娟;审校 李爽
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