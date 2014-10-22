《Kimberley专栏》欧洲央行购买公司债 可能打压欧元

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Keal Kimberley；编译 王丽鑫/许娜
路透伦敦10月21日 - 从美国和日本的经验看，如果欧洲央行(ECB)为了刺激信贷而购买公司债，将会打击欧元。
几名消息人士对路透称，欧洲央行在考虑从二级市场购买公司债，最早可能在12月作出决定。[nL3S0SG7FJ]
若该提议获得通过，欧洲央行可能在明年年初开始购买公司债。该央行估计公司债市场规模超过1.4万亿(兆)欧元。
交易商最初的反应是将欧元兑美元汇率推低了0.5%，而这可能仅仅是未来跌势的前奏。
在缺乏内部需求的情况下，如果央行不断向当地经济注资，这些资金通常会寻找其他能提供更高回报的目的地。
尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会反驳，但交易商甚至很多新兴经济体财长，都会认为美元下跌与美联储的最初几轮量化宽松有关联。
美联储的资产购买计划向美国经济释出数万亿美元资金。但这些资金无法在美国获得可观的回报，流向全球各地寻找更高收益，被转换成外币用于投资，压低了美元的对外价值。
日本央行近几年的货币政策也是以重大的资产购买计划为特征，旨在刺激国内经济活动及通胀，但带来了日圆走软的“副作用”。
日圆资金过剩，但国内贷款需求疲弱，促使日本主要银行积极在海外扩张，从而导致他们的外币贷款膨胀。
这是日圆下跌的原因之一。
**殊途同归**
倘若欧洲央行决定购买公司债，结果也是一样。
通过欧洲央行购买公司债而流入金融系统的欧元，可能会从欧元区流往其他地区。
欧元区的经济问题根深蒂固，欧洲央行的超宽松货币政策下，欧元存款的收益率微乎其微，因此投资者还有何理由指望欧元区的投资回报？
欧元很有可能最终--至少从某种程度上来说--被兑换成其他货币，并被投资到那些收益率更高的经济体，正如日圆和美元所经历的那样。
所以，如果欧洲央行购买公司债，最终可能会在汇市引发欧元抛盘。(完)
(译文审校 张涛/杜明霞)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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