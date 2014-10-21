独家：欧洲央行考虑购买公司债 最早12月作出决议--消息

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透法兰克福10月21日 - 几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)当前考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。
ECB已经开始此类购买的工作，这将扩大其周一开始的民间资产购买计划。
“这方面的压力很高，”熟悉欧洲央行内部工作的消息人士表示。消息人士要求匿名。
被问及购买公司债的可能性时，一位欧洲央行发言人称：“管理委员会尚未做出这种决定。”
四位消息人士中有两位表示，欧洲央行管理委员会可能在12月会议上讨论购买企业债的可能性。所有这四位消息人士都称，央行已经围绕这种计划进行了商讨。
央行决策官员有可能在12月会议决定进行购买公司债，但还不确定。其中一名消息人士称，如果管委员在12月决定进行购债，在二级市场购买的行动可能从2015年第一季展开。
欧洲央行周一开始购买有担保债券，这是购买民间部门资产计划的一部分。根据这项计划，央行今年稍晚也将购买有资产担保的证券(ABS)。
但欧洲央行内部有人担心，这些措施支撑经济的影响力可能不够。
“许多管委会成员认为，经济情势近来已经恶化，”其中一位消息人士向路透表示。(完)
(编译 田建华/杜明霞/蔡美珍；审校 高琦)
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