独家：欧洲央行考虑购买公司债 最早12月作出决议--消息

路透法兰克福10月21日 - 几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)当前考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。

ECB已经开始此类购买的工作，这将扩大其周一开始的民间资产购买计划。

“这方面的压力很高，”熟悉欧洲央行内部工作的消息人士表示。消息人士要求匿名。

被问及购买公司债的可能性时，一位欧洲央行发言人称：“管理委员会尚未做出这种决定。”

四位消息人士中有两位表示，欧洲央行管理委员会可能在12月会议上讨论购买企业债的可能性。所有这四位消息人士都称，央行已经围绕这种计划进行了商讨。

央行决策官员有可能在12月会议决定进行购买公司债，但还不确定。其中一名消息人士称，如果管委员在12月决定进行购债，在二级市场购买的行动可能从2015年第一季展开。

欧洲央行周一开始购买有担保债券，这是购买民间部门资产计划的一部分。根据这项计划，央行今年稍晚也将购买有资产担保的证券(ABS)。

但欧洲央行内部有人担心，这些措施支撑经济的影响力可能不够。

“许多管委会成员认为，经济情势近来已经恶化，”其中一位消息人士向路透表示。(完)

(编译 田建华/杜明霞/蔡美珍；审校 高琦)

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