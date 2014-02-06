欧洲央行对抗通缩的政策选项评析

路透法兰克福2月5日 -欧元区通胀率意外大降，目前水平远低于欧洲央行的目标，这正成为其决策者的关注焦点。欧洲央行官员有机会在周四的月度会议上作出回应。

虽然他们或许会选择等候3月的最新中期经济预估，再决定是否采取行动，但上个月通胀率降至仅仅0.7%凸显了欧元区面临通缩风险的紧迫性。

在欧洲央行1月政策会议后，欧洲央行总裁德拉吉提出了可能促使采取新政策举措的两种情形：中期通胀展望恶化，以及短期货币市场出现“不必要的”收紧。

欧洲央行决策者已经在理论上讨论过若干政策措施，可以用于应对上述两种情形。不过每种措施各有其利弊。

下面将描述部分主要选择及其各自的利弊。

**调整利率**

随着指标利率已降至仅仅0.25%的水平，欧洲央行进一步降低官方借款成本的空间已不多。上周受访的分析师认为欧洲央行在一直到2015年6月的预测期内都不会降息。就算是降息，幅度可能也会小于以往的25个基点，比如降到0.1%。这样的措施会发出信号，欧洲央行准备采取行动达到通胀目标，但料难对经济产生影响。

欧洲央行另一个主要利率-向银行隔夜存款支付的利率目前为零。若将其降至零以下，等于向银行收取隔夜费用。这将会更大程度地刺激银行放贷，而不是把钱存在中央银行。欧洲央行称其已经为此做好了技术准备。2012年丹麦曾将存款利率设定为负值，不过银行仅是提高了贷款利率加以弥补。

**冲销操作**

先前在欧元区债务危机期间，欧洲央行根据证券市场计划(SMP)买进主权债券，目前正通过多项操作收回这部份的的资金，而该行已经讨论过终止这些操作的可能性；目前SMP计画已经告终。若终止这些所谓的“冲销”操作，将向金融体系注入约1,750亿欧元(2,364.3亿美元)的流动性，有助于缓解欧元区货币市场所面临的压力。

反对停止冲销操作的一个理由，在于德国宪法法院就欧洲央行新购债措施做出裁决前避免该行政策遭受质疑。

德国宪法法院正在判断，欧洲央行从欧元区受困国家购买“无限量”债券的计划是不是等于暗地里向成员国提供资金。这么做的话违背德国法律。该计划是在2012年危机高峰时宣布的。

根据这项计划所买进的债券，日后也需要进行冲销以避免引发通胀。不过该计画目前尚未有动用过。

**长期再融资操作**

欧洲央行在2011年底和2012年初两度推出三年期的长期再融资操作(LTRO)，向金融体系挹注了超过1万亿欧元的低利率资金。此举提供银行业充裕的流动性，稳定融资环境，消除货币市场的紧张。不过银行业正在提前偿还这些贷款，所以未必会青睐同样的举措，尤其在欧洲央行检查银行体质之前，银行业者正在清理账簿。

**量化宽松**

量化宽松实质就是印钞票，是让经济拥有足够资金的一个途径。藉由从二级市场购进公债，欧洲央行可压低市场利率，并减轻货币市场紧俏局面。理论上货币供给增加也会推高物价，驱散通缩威胁。虽然美国联邦储备理事会、日本央行、英国央行均已使用这个方法，但欧洲央行许多决策官员态度仍很保留，他们担心退出量化宽松恐非易事。另外一个疑虑是量化宽松的作用并不明确：美国解决银行业问题的速度比欧洲快，这可能才是振兴美国经济的决定性因素，而不是量化宽松。

**使前瞻性指引更加明确**

欧洲央行曾誓言将维持主要利率在当前低水平或更低水平较长时间。但到底是多久呢？为了帮助稳定通胀预期，欧洲央行可以让其用语更明确。美联储的作法是把前瞻性指引和就业市场形势连结起来，但欧洲央行面临的一个问题可能是其职责侧重于稳定物价，而非整体经济。而英国央行最近的经验，也可能提醒欧洲央行不要把指引定得过于明确。英国央行的前瞻指引在上月已经形同虚设。英国上月失业率降至接近7.0%，逼近央行在8月设下的考虑升息门槛，当时认为要经过几年时间才会达到这一水准。(完)

(编译 朱晓军/王洋/李婷仪 审校 张明钧/张涛)

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