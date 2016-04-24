欧洲央行管委称为避免通缩有必要实施负利率

路透维也纳4月23日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼在接受奥地利报纸采访时称，欧元区需要用负利率来避免陷入通缩，针对德国大量批评为其政策辩护。

欧洲央行周四一如预期维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济及提高通胀率，并维持存款工具利率在负0.40%不变。

近几周德国政界多名人士抱怨，低利率损伤储户。

但诺沃特尼为政策辩护。

“要在大的背景下讨论负利率，”Der Standard报周六援引诺沃特尼讲话报导称。

他称，这是在一场严峻的危机过后，欧洲央行为使欧洲经济形势稳定下来的部分努力。“现在要做的就是防止欧洲陷入通缩。”

他表示，如果可以再次升息，他也会欢迎，而且越早越好，但条件必须具备。

“只要经济状况好转，企业活动加速，通胀率上升，这就能实现。”(完)