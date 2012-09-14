欧央行发言人：未与IMF进行有关西班牙纾困的协商

三星电子将建新的办公室 负责提高产品质量（更新版）
路透首尔3月2日 - 韩国科技巨头三星电子周四表示，已成立一个新的办公室，负责提高全球产品质量。该公司正努力试图从盖乐世Note7智能手机失败带来的打击中恢复元气。
路透尼科西亚9月14日电---欧洲央行一发言人周五表示,该行并未与国际货币基金组织(IMF)协商有关西班牙总额可能高达3,000亿欧元的援助方案,否认稍早一篇报纸报导.
"此一报导毫无根据.没有进行任何协商.这将取决於西班牙当局提出请求,"该名发言人表示."欧洲央行进行直接市场交易(Outright Market Transactions)的先决条件已经众所周知."
荷兰的一份金融日报Het Financieele Dagblad周五报导称,欧洲央行(ECB)正与国际货币基金组织(IMF)就可能的西班牙3,000亿欧元救助计划进行谈判.该报导没有指出消息来源.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
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