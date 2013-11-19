多数交易商预期欧央行不会将存款利率降为负值

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透班加罗尔11月18日 - 周一公布的路透调查显示，多数货币市场交易商认为，欧洲央行不会将其存款利率调降为负值。
受访的21家交易商中有18家指出，欧洲央行不会进一步调降现已处于历史低点零利率的存款利率。
这个结果与上月调查结果相符，上月调查显示现行存款利率料至少延续至2015年初，也就是调查的最远预估时程。
一名交易商称，“单靠负的存款利率不会对流动性构成任何影响。”他并称降低存款准备会更有效。
银行超额流动性下滑，是欧元区银行体系中的一大隐忧。
若欧洲央行存款利率降为负值，这意味着商业银行存放在欧洲央行的隔夜资金得要支付费用。(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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