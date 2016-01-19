焦点：12月希望落空 市场不再期冀欧洲央行本周会有行动

图为2010年资料图片，显示欧洲央行总部外的欧元标志。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透伦敦1月18日 - 金融市场预计，欧洲央行本周降息的可能性很小，尽管油价仅略高于欧洲央行对2016年预估水平的一半，长期通胀预期也位于三个多月最低水平。

欧元区公债收益率周一小幅走高，短期利率持稳，表明在欧洲央行总裁德拉吉12月令市场失望之后，大家目前持谨慎态度。

德拉吉12月宣布将存款利率下调10个基点至-0.3%，并将每月600亿欧元的资产购买计划延长六个月，直至2017年3月。而在此次会议之前，欧洲央行原本暗示的降息力道似乎更大，且还要扩大每月购债规模，并采取其他举措。

2012年德拉吉承诺“要竭尽全力保卫欧元”，在金融市场树立起行动力强的声誉。欧洲央行推出了自2008年全球金融危机以来力度最强的货币刺激举措。

“我想不起德拉吉在哪次政策会议上这么让市场失望过，”荷兰合作银行资深市场分析师Elwin de Groot说。“在我看来，这表明央行不愿再出更多力。”

路透上周独家报导称，路透与五名欧洲央行官员的交谈显示，许多央行官员对近期是否有必要进一步采取政策行动持怀疑看法。

德国10年期公债收益率(殖利率)DE10YT=TWEB持稳于0.47%，自欧洲央行12月会议以后触及的高点已下滑约25个基点。近期油价下跌和中国经济放缓忧虑推低了德债收益率。

“欧洲央行本周预计不会出台任何放宽货币政策的决定，”Bayerische Landesbank资深分析师Alexander Aldinger表示，“不过在12月令人失望的会议之后，央行基调应会温和一些。”

**前景恶化**

油价周一跌至每桶27.67美元的2003年以来低位。欧洲央行2016年内部经济预估假设油价为每桶52.2美元；该行预计2016年欧元区经济增长1.7%，通胀率为1.0%。

衡量长期通胀预期的“五年、五年远期”损益平衡通胀率触及1.60%下方的10月初以来低位。该预期对油价波动敏感。

该指标显示市场在2021年时对2026年的通胀率预估，自12月触及高位后已下跌超过20个基点。目前该指标较2015年1月触及的低点仅高出不到10个基点。

一年期通胀掉期位在恰低于零的水准，显示市场预期短期内通胀将从当前的0.2%下降，而非朝欧洲央行的略低于2.0%的目标迈进。

两年期通胀掉期略低于0.3%。30年通胀掉期则略高于1.6%。

欧元疲弱将帮助抬高通胀并提振出口，但欧元/美元在1.09美元，较12月会议前一天的水准要强了近4%。

依隔夜银行间贷款利率和根据欧洲央行会议排程的远期利率间价差来研判，货币市场反映1月会议进一步调降10个基点的机率不到10%。

3月的机率升到50%，届时欧洲央行专家将更新预估；而今年中的机率则达100%。

“祭出新刺激举措的可能性，最后很大程度上将取决于未来的油价走势，”UniCredit Research首席欧元区经济学家Marco Valli称。他表示，若油价维持在每桶30-35美元，欧洲央行将难阻进一步宽松之势。

“可能在3-6月间宣布新宽松举措，端视增长指标和金融市场发展而定，”他说。(完)