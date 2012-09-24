前欧洲央行管委称若未达银行联盟协议 欧元区有瓦解之虞

路透墨西哥城9月22日电---前欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯周六指出,除非欧元区各国政府能就有全面存款安全网支持的银行联盟达成协议,否则欧元区有瓦解之虞.

欧菲尼德斯表示,批评统一存款保险的国家,尤其是德国,正在对欧元区造成伤害,因其允许各国银行利率和客户存款安全性存在明显差异.

"我认为最要紧的是在这方面改变心态,否则欧元区将有瓦解之虞."欧菲尼德斯在墨西哥城20国集团(G20)讨论会的间隙说.

"那些国家政府认为,我们容得下一个资助部分国家的银行、却惩罚另一些国家的银行的体系.这样的想法正大大地伤害欧元区."

这位目前在麻省理工学院担任教授的前塞浦路斯央行总裁称,欧洲央行将未来购债与改革相联系的举措,让政界更有动力推进亟需的改变.

"欧洲央行的行动为受困国家政府换得了一些额外时间,这些政府应加以介入并做出大胆而必要的政治决议,以恢复稳定."欧菲尼德斯说.

他还呼吁新兴市场经济体让货币升值,以助全球经济重新取得平衡.巴西等国曾誓言,如果欧洲、日本和美国的进一步刺激措施对其本币汇率造成升值压力,将加以对抗.

"我们不能一直拖延...必要的汇率调整."他表示.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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