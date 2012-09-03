一周经济焦点：欧洲央行与德拉吉面临重大信誉考验

* 欧洲央行勉力满足市场预期

* 很多人认为经济前景黯淡,有理由采取进一步刺激措施

* 关注数据的美联储将等待就业和PMI数据

记者 魏伦

路透阿姆斯特丹9月2日电---若欧洲央行(ECB)总裁德拉吉能在周四政策会议上设法满足金融市场的要求,同时就如何降低南欧国家高企的公债收益率(殖利率)达成政治共识,他应在下一部碟中谍中扮演主角.

周五公布的美国8月就业数据非常关键,可能决定美联储在多短时间内采取行动.美联储主席伯南克已承诺,若有必要,将放松货币政策以促进经济成长和就业市场持续复苏.

但鉴於欧元区危机恐将引发一场全球金融危机和经济衰退,德拉吉在欧洲央行政策会议後的记者会将成为本周的焦点,且可能为今年剩余时间的市场走势定下基调.

德拉吉在7月末承诺采取一切必要措施来保卫欧元,这激发了市场的高度期望.如果欧洲央行的债市干预方案细节不能及时出炉,投资者会将感到失望.

荷兰银行的分析师Nick Kounis表示,风险在於德拉吉可能无法消除德国央行对於购买西班牙与意大利债券的合法性与有效性的疑虑.

虽然德国央行在欧洲央行中没有否决权,但它的反对立场可能限制债券购买计划的规模,进而影响其可信度.

"很难充满信心,但我们相信他将采取重大步骤,"Kounis表示.

另一个正在滋长的风险是,欧洲央行设定的前提条件可能过於苛刻,难以吸引西班牙向欧洲稳定机制(ESM)申请救助.

而巴克莱资本分析师Julian Callow却说,这些条件或许不会严格实施,从而减轻欧元区成员国政府整顿财政的压力.

"存在一个风险,即预期欧洲央行将会干预的金融市场或许会对欧元区的情势发展感到失望,"Callow说.

**就业状况不佳**

德意志银行的债券策略师估计,市场正消化欧洲央行购买约2,000亿欧元债券的因素,且预料欧洲央行有三分之二的可能性会调降主要融资利率25个基点,该利率目前为0.75%.

欧元区7月失业率达到11.3%的纪录水平,且Jefferies驻伦敦分析师David Owen说,欧洲经济状况黯淡使得欧洲央行有理由采取新的货币刺激措施,即便指标德债与其他国家公债的利差降至零.事实上,投资者购买10年期西班牙公债要求的风险溢价约为5.5%.

"无论欧洲央行在下周四的记者会上宣布什麽消息,人们不应对欧元区经济正滑向更深衰退的情形视而不见,"Owen指出.

美国经济表现略好一些,但增幅低於目标水平,且就业市场停滞不前.美联储主席伯南克周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行年会上表示,"严重关切"就业市场停滞的情况.

路透调查显示,8月美国非农就业岗位料增加12.5万,低於7月的16.3万,且增长太疲乏难以压低失业率,失业率或将维持在8.3%.

美国供应管理协会(ISM)周二公布的8月制造业采购经理人指数(PMI)也不会给美联储带来很多鼓舞.分析师预测PMI指数将从7月的49.8微升至50的荣枯分水岭.

经济数据低迷无疑会促使外界愈加揣测,伯南克将敦促美国联邦公开市场委员会(FOMC)在9月12/13日开会时祭出新的货币刺激政策.

"剩下的问题是,宽松政策将采取何种形式,以及他是否能说服其他FOMC成员,"汇丰控股美国首席分析师Kevin Logan指出.(完)

--编译 肖群英/张涛;审校 张荻/郑茵

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