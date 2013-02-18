全球汇率: 欧央行总裁称货币战争的说法过头,但关注欧元汇率

**虚妄的讨论**

另一位ECB高官--管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼在维也纳表示,欧元兑美元汇率仍在之前的区间内波动,其兑日圆的升值也并不剧烈.

"也就是说,如果维持目前这样的状况,我们的讨论就是虚妄的."他补充说,谈论货币战"完全没有必要".

德拉吉重申ECB的观点,即欧元汇率并不作为政策目标,但"对于经济增长和物价稳定至关重要".

欧洲央行的目标通胀率是接近但低于2%.

"预期通胀率在短期内将跌破2%,"德拉吉说.

谈及欧元区的经济前景,德拉吉称2013年经济开局不利,但年内将会逐步复苏.

他说,"欧元区经济前景风险仍偏于下档,"不过他并没有把欧元升值单独拿出来当作一项成长风险.

但德拉吉确实认为欧元升值是危及物价稳定的"下档风险"之一,尽管这些风险总体而言大致均衡.