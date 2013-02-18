全球汇率: 欧央行总裁称货币战争的说法过头,但关注欧元汇率

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**虚妄的讨论**
另一位ECB高官--管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼在维也纳表示,欧元兑美元汇率仍在之前的区间内波动,其兑日圆的升值也并不剧烈.
"也就是说,如果维持目前这样的状况,我们的讨论就是虚妄的."他补充说,谈论货币战"完全没有必要".
德拉吉重申ECB的观点,即欧元汇率并不作为政策目标,但"对于经济增长和物价稳定至关重要".
欧洲央行的目标通胀率是接近但低于2%.
"预期通胀率在短期内将跌破2%,"德拉吉说.
谈及欧元区的经济前景,德拉吉称2013年经济开局不利,但年内将会逐步复苏.
他说,"欧元区经济前景风险仍偏于下档,"不过他并没有把欧元升值单独拿出来当作一项成长风险.
但德拉吉确实认为欧元升值是危及物价稳定的"下档风险"之一,尽管这些风险总体而言大致均衡.
他一再表示欧洲央行的货币政策是"宽松的",并强调央行的当务之急是让这种政策在整个欧元区更好地传导.(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。