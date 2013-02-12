标题新闻: 欧洲央行总裁德拉吉称货币战争言论被夸大,没有看到货币战争这回事

日本债市：公债价格上涨，受日央行购债操作和避险买盘的支撑

路透东京4月14日 - 日本公债周五走坚，超长债涨幅最大，前一日的公债标售中需求坚实，而日本央行也维持其债券购买操作的规模与上次相同。 地区股市下跌和朝鲜半岛局势持续紧张，也加大了公债的避险魅力，而由于本周的假日因素，全球市场流动性减弱。 美国债市周四提早收市，周五休市。指标10年期美国公债收益率隔夜触及了11月以来最低。 在上周美国海军向叙利亚一个机场发射59枚战斧巡航导弹，对一起化学武器攻击做出回应之后，地缘政治担忧加剧，全球债券收益率因而下跌。对叙利亚的打击让人担忧美国总统特朗普对朝鲜的计划，后者无视联合国制裁和双边制裁进行导弹和核试验。 日本央行周五提出购买2,800亿日圆(25.7亿美元)剩余期限为1-3年的公债，3,500亿日圆剩余期限为3-5年的公债，2,000亿日圆剩余期限为10-25年的公债，以及1,000亿日圆剩余期限为25年以上的公债。 30年期公债收益率 下跌3个基点至0.760%，为1月中旬以来最低水准，受上日发售的30年