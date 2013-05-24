欧洲政经：欧央行总裁称欧元区更为稳定，呼吁英国加强与欧盟的纽带

德拉吉罕见地谈及欧元区之外的政治层面议题，敦促英国加强与其它欧盟成员国之间的纽带。

英国首相卡梅伦此前承诺，如果赢得2015年大选，将针对英国在欧盟中扮演的角色重新进行谈判，并在2017年底以前就欧盟成员国身份进行公投。

德拉吉表示，“我们采取的措施给恐慌的市场带来了喘息空间。如今我们看到金融市场出现了一些令人振奋的实质性改善。”

他指出，欧元区的信贷状况略有改善，但也表示：“欧元区经济状况仍面临挑战。”