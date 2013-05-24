欧洲政经：欧央行总裁称欧元区更为稳定，呼吁英国加强与欧盟的纽带

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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德拉吉罕见地谈及欧元区之外的政治层面议题，敦促英国加强与其它欧盟成员国之间的纽带。
英国首相卡梅伦此前承诺，如果赢得2015年大选，将针对英国在欧盟中扮演的角色重新进行谈判，并在2017年底以前就欧盟成员国身份进行公投。
德拉吉表示，“我们采取的措施给恐慌的市场带来了喘息空间。如今我们看到金融市场出现了一些令人振奋的实质性改善。”
他指出，欧元区的信贷状况略有改善，但也表示：“欧元区经济状况仍面临挑战。”
德拉吉着重强调了欧洲一体化的重要性，而并未过多提及欧洲央行接下来的政策走向。他也没有回应其它欧洲央行决策者关于考虑扩大政策工具范围的言论，但敦促欧元区各国政府整顿本国经济，并推进银行业联盟。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张荻)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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