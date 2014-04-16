《热点透视》不打汇率战的G7承诺被德拉吉弃如敝履

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik/编译 郑茵
路透伦敦4月15日 -欧洲央行总裁德拉吉承诺，如果欧元升值将放宽货币政策。发达国家之间商定不将汇率用作经济工具的承诺，又一次遭到藐视。
德拉吉上周末在华盛顿表示，若欧元继续走强，将需要以进一步的宽松货币政策来应对。虽然他此前曾指出欧元升值对通胀造成如此大的拖累，但这一次讲话还是意外地直截了当。
他的担忧不无道理。欧元区目前通胀率仅为0.5%，是欧洲央行目标水平的四分之一。欧元升值给进口物价带来下跌压力，是央行最不愿看到的。但德拉吉明确将政策调整和汇率波动挂钩，几乎违背了七国集团(G7)在2013年2月作出的“不设定汇率目标”承诺。
的确，这一承诺差不多无人遵守。承诺发表仅仅几个月，日本央行就推出了量化宽松政策，日圆走弱当然可以想见，也是当局乐见的结果。而且包括美国在内有这么多国家呼吁欧元区采取行动以避免通缩，欧洲央行可能觉得其它G7成员没什么理由来挑剔它。
然而，大家对这项原则竟然连个表态都没有，暗示汇率已经真的成为一种政策工具。毕竟，欧元的市场表现无可非议，近期走势既不算过份波动，也谈不上无序--没有给G7影响主要汇率的企图提供正当理由。欧元的贸易加权汇率实际上还从3月高点回落。欧元/美元一个月期和三个月期隐含波动率上周触及2007年以来低点。
我们很容易认为，经济基本面因素可能推高欧元：欧元区目前存在庞大的经常账盈余，国内生产总值(GDP)也终于走上增长的道路。
欧元区显然认为汇率战值得一打，持有类似观点的经济体也越来越多。欠发达和比较脆弱的经济体更愿意自己单干。(完)
(译文审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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