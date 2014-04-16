《热点透视》不打汇率战的G7承诺被德拉吉弃如敝履

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik/编译 郑茵

路透伦敦4月15日 -欧洲央行总裁德拉吉承诺，如果欧元升值将放宽货币政策。发达国家之间商定不将汇率用作经济工具的承诺，又一次遭到藐视。

德拉吉上周末在华盛顿表示，若欧元继续走强，将需要以进一步的宽松货币政策来应对。虽然他此前曾指出欧元升值对通胀造成如此大的拖累，但这一次讲话还是意外地直截了当。

他的担忧不无道理。欧元区目前通胀率仅为0.5%，是欧洲央行目标水平的四分之一。欧元升值给进口物价带来下跌压力，是央行最不愿看到的。但德拉吉明确将政策调整和汇率波动挂钩，几乎违背了七国集团(G7)在2013年2月作出的“不设定汇率目标”承诺。

的确，这一承诺差不多无人遵守。承诺发表仅仅几个月，日本央行就推出了量化宽松政策，日圆走弱当然可以想见，也是当局乐见的结果。而且包括美国在内有这么多国家呼吁欧元区采取行动以避免通缩，欧洲央行可能觉得其它G7成员没什么理由来挑剔它。

然而，大家对这项原则竟然连个表态都没有，暗示汇率已经真的成为一种政策工具。毕竟，欧元的市场表现无可非议，近期走势既不算过份波动，也谈不上无序--没有给G7影响主要汇率的企图提供正当理由。欧元的贸易加权汇率实际上还从3月高点回落。欧元/美元一个月期和三个月期隐含波动率上周触及2007年以来低点。

我们很容易认为，经济基本面因素可能推高欧元：欧元区目前存在庞大的经常账盈余，国内生产总值(GDP)也终于走上增长的道路。

欧元区显然认为汇率战值得一打，持有类似观点的经济体也越来越多。欠发达和比较脆弱的经济体更愿意自己单干。(完)

(译文审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。