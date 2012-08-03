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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 3日 星期五 10:39 BJT

欧央行无新政出台 但暗示或将重启购债计划

欧洲央行周四暗示可能再度开始购买公债，以降低西班牙和意大利节节攀升的举债成本。但是欧洲央行为此设置前提条件，再加上德国委员表示反对，让市场感到失望。在欧洲央行总裁德拉吉讲话後，股市和欧元均下滑，西班牙和意大利公债收益率跳涨。

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