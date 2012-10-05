欧央行购债条件不必令人痛苦--总裁

* 德拉吉称欧洲央行随时准备实施购债计划

* 德拉吉未就西班牙何时请求援助给出线索

* 欧洲央行维持利率於0.75%不变

路透斯洛文尼亚10月4日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示,购买西班牙等受困欧元区国家债券的行动准备就绪,而且购债条件不必非常严厉.

对於德拉吉一个月以前公布受到争议的购债计划後召开的首次欧洲央行会议,市场期望获得关於西班牙何时正式申请援助并触发购债计划的线索.当初一些人把这项购债计划誉为欧元区的救星.

德拉吉并没有提供这方面的线索,但他确实表示,西班牙在解决财政问题方面取得了"重大进展",而且这项名为"直接货币交易"(OMT)的购债计划已让金融市场平静下来,即使尚未实施.

他拒绝评论西班牙公债收益率(殖利率)是否处於适当水平.周四稍早进行的一次债券标售显示,西班牙借款成本下降.

"我今天可以说,我们已经做好了实施OMT的准备,"德拉吉在新闻发布会上表示,"我们拥有一套完全有效的增援机制,只待所有先决条件就位."

欧元/美元上涨且华尔街股市上扬,因为德拉吉对购债计划的正面评价提振市场人气.

7月末德拉吉承诺"竭尽所能"对抗三年之久的欧元区危机,给市场带来了提振作用,但由於市场担心西班牙抵制正式申援,提振作用已经开始消退.

西班牙两年期公债收益率(殖利率)在过去一个月中已累计攀升逾半个百分点.这说明解决欧元区危机需要行动,而不仅仅是语言.

"听上去他对OMT十分满意,就像一位骄傲的父亲称我们制造出了这个非常棒的工具,其他人必须使用,"ING的Carsten Brzeski表示,"这会增加,还是会减轻西班牙的压力,还很难说."

本周消息人士对路透表示,饱受反节支抗议活动和富裕的加泰罗尼亚自治区分裂威胁的困扰,西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)已拒绝寻求援助,部分是因为德国反对救助.

他也担心给外界留下外国对西班牙政策下指导棋的印象.尽管分析师认为,欧洲央行不会附加比欧盟或者国际货币基金组织(IMF)更严苛的条件.

"存在一种把附带条件与苛刻条件混为一谈的倾向,"德拉吉说,"条件不见得一定是惩罚性的."

不过,德拉吉推翻了欧洲央行可能延长其所持希腊公债期限以帮助希腊的暗示.他说这无异於对政府融资,规则不允许欧洲央行这麽做.

**利率稳定**

在德拉吉召开记者会之前,欧洲央行宣布维持指标再融资利率在0.75%的纪录低位.

有些分析师仍预计欧洲央行今年稍晚时会降息.不过德拉吉说,在斯洛文尼亚召开的这次会议中并未讨论过降息.此言论降低了下月降息的可能性.

"尽管10月没有讨论降息,但欧洲央行的声明并未冲淡外界对利率迟早会降至0.50%的揣测,"IHS Global Insight的Howard Archer说.

9月欧元区的年通胀率为2.7%,为连续第22个月高於欧洲央行略低於2%的目标.这限制了欧洲央行的降息空间,即便欧元区第三季可能重陷衰退.

该利率决议符合预期,路透访问的73位分析师中多数预料,欧洲央行此次会按兵不动.

"鉴於能源价格高企,且部分欧元区国家的间接税上升,预计通胀率在2012年全年将保持在2%以上,但在明年有望再度回落至2%以内,"德拉吉表示.

"因此,当前的较高通胀水平仍然是暂时性的,不会带来第二波效应."

投资者依然预料西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)会在年底前申请援助,从而开启欧洲央行的购债计划.(完)

--编译/审校 张涛/兰秀娟/李婷仪/肖群英/张荻

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