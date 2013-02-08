欧央行维持利率不变 称将监控欧元升值影响

2013年2月7日，欧洲央行总裁德拉吉在法兰克福出席该行的月度新闻发布会。 REUTERS/Lisi Niesner

* 德拉吉称,将监控欧元涨势

* 仅称欧央行注意到爱尔兰有关银行债务操作动向

* 对于意大利Monte Paschi银行,德拉吉称意大利央行已尽职责

* 欧洲央行维持指标利率于0.75%,一如预期

路透法兰克福2月7日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四称,央行将监控欧元上涨对经济带来的影响,提升对欧元升值或为降息打开大门的预期.

欧洲央行周四宣布维持指标利率在0.75%不变,随后德拉吉表示汇率接近长期均值,但超出了许多分析师此前的预期.

"从某种意义上来说,欧元升值表明对欧元的信心增强,"德拉吉在新闻发布会上表示.

"汇率并非政策目标,但对经济成长和物价稳定而言至关重要.我们肯定要观察欧元升值是否会持续以及改变对价格稳定性的风险评估."

欧元兑美元2月1日触及15个月高位1.3711.周四低于该水平,德拉吉讲话后跌至一周低位,兑日圆亦下跌.

分析师称,通过将欧元汇率与经济增长和物价稳定联系起来,德拉吉巧妙地进行了一次口头干预.

"这暗示欧元强势若持续,可能最终引发降息,"荷商银行的Nick Kounis称.

荷兰国际集团(ING)的Carsten Brezeski表示:"德拉吉成功地口头打压欧元汇率,为可能采取政策行动铺路."

不过欧洲央行行动空间有限.即便其有意向,该行的章程意味着其参与货币竞相贬值是不合规的.

此外,全球其他主要央行都在通过印钞扩大资产负债表,或至少没有改变这个趋势,而欧洲央行的资产负债表在收紧,这部分因各银行提前归还去年央行借出的廉价资金.

其副作用可能推动欧元进一步上涨.

**爱尔兰债务协议**

虽然欧洲央行并未采取货币政策行动,但央行与爱尔兰对提供Anglo Irish Bank的资金成本争议终于达成妥协.

为了和欧洲央行达成协议,爱尔兰周四凌晨火速通过紧急立法,清算破产的Anglo Irish Bank,以避免在2023年之前每年都得支付31亿欧元偿还欧洲央行在2008年所提供的金援.

德拉吉仅表示,"欧洲央行注意到了爱尔兰的行动".但是爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)却在国会中宣称已达成协议,并说这对爱尔兰今年走出纾困计画大有帮助.

此外,德拉吉对欧元区经济情况表达类似于他在1月时的看法."2013年初期的主要情况预计还是"经济疲弱,但是年内稍后应可望逐渐复苏.

他说最近银行业提前偿还去年欧洲央行提供的三年期低成本贷款,是一个正面的讯号.

"这反映出金融市场的信心改善,"德拉吉说.他还说欧洲央行会密切关注货币市场是否会偷偷收紧银根.

"我们会密切注意货币市场的情况,及其对货币政策立场的潜在影响,货币政策将保持宽松."他说.

上周的路透调查显示,分析师认为至少在2014年7月之前,欧洲央行指标利率将维持不变.

**银行业丑闻**

德拉吉被问到对意大利西雅那银行(BMPS.MI)衍生品丑闻了解多少,以及2006-2011年期间他担任意大利央行总裁时为此做出过什么.

西雅那银行是意大利第三大银行,也是当今世界上最古老的银行,在一系列衍生品及结构性金融交易中损失了10亿欧元左右.

德拉吉称,欧洲央行今后作为欧洲银行业监管者的角色未受影响.

"IMF公开表达初步意见称,意大利央行在法律框架内及时恰当的采取了行动,来解决(西雅那银行的)问题."他说道,"(这家银行)问题变得严重时,监管行动也适当加强了."

一名意大利央行高层消息人士本周告诉路透,意大利央行监察人员曾告诉过德拉吉发现疑点,但德拉吉对监管不力并不负有责任.

前意大利经济财政部部长特雷蒙蒂也批评德拉吉,称他做为意大利银行体系的监管者,没有发现或阻止西雅那银行导致亏损的这些衍生品交易,实在是"让人诧异".(完)

(编译 梁睿雪/王丽鑫/李婷仪/程琳; 审校 李爽/张荻)

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