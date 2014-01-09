《热点透视》面对通缩威胁犹犹豫豫 欧洲央行总裁德拉吉在玩火

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦1月8日(撰稿 Pierre Brianon) -欧洲央行(ECB)总裁德拉吉正在玩火。欧洲央行承认欧元区已进入长期低通胀时期，但德拉吉认为没必要采取行动。如果德拉吉继续这样犹豫不决，很可能会损害欧洲央行的信誉，并浪费保护欧元承诺给他带来的人气。他在2012年誓言，将“竭尽全力”护卫欧元。

根据欧洲央行的看法，欧元区通胀率(最新数据显示是0.8%)目前降到了过低水平，如果维持这种状态，将造成不利影响。但眼前还没有通缩危险，消费者与企业的五年通胀预期为2%。

这种自满要不得，因为该通胀预期着眼于欧元区的总体情况。其实有些欧元区国家已经濒临通缩险境。不管怎样，欧洲央行现已背离其长期以来自行承担的职责：维持通胀率“低于并接近”2%。据欧洲央行自己的预测，由于经济复苏无力，今年通胀率将在1.1%，2015年为1.3%。

通缩是指预期物价指数长期下滑，因此德拉吉的态度可能没错。现在通胀率虽然很低，但仍在零以上。名义时薪去年上升了1%，使得实质薪资大致保持稳定。目前，欧元区不存在重蹈日本覆辙的危险，陷入长达数年的物价与薪资小幅下降的局面。

上述稳定局面部分缘于劳动市场的“僵化”。如果名义薪资能像财政撙节派所鼓吹的那样灵活变化，通缩早就降临欧元区了。

德拉吉可以从当前的通胀预期中寻求安慰，但他必须知道，测量通胀预期的方法并不可靠。比较紧迫的问题是，通缩有可能只发生在部分欧元区国家。

根据最新数据，西班牙、葡萄牙和爱尔兰的物价同比大致稳定，意大利和法国则几无变动。希腊物价大跌(同比下降2.9%)，塞浦路斯跌速较慢(同比下滑0.8%)。通胀率近零加之经济负成长率--希腊、塞浦路斯、西班牙、意大利、葡萄牙、斯洛文尼亚和荷兰去年就是如此，这意味着实质利率仍然为正，进而加剧了债务负担。

如果这些国家中任何一个陷入通缩泥潭，欧洲央行会发现开始回应已为时过晚。虽然各国央行官员知道通过上调利率来抵御通胀，但一旦通缩根深蒂固，他们就束手无策了，尤其是当政策利率接近零水准的时候。

诚然，欧洲央行有一个特殊的问题：欧元区货币和信用市场分裂。按理说，央行可试图针对欧元区最弱经济体制定货币政策。但实际上这些政策会遭到德国的强烈反对。

德国央行从不放过一次强调高通胀和低利率相关风险的机会，并在报纸的头版头条上公然指责意大利籍的德拉吉将导致德国储户走向毁灭。提供给欧洲南部国家的宽松政策遭到北部国家的排斥。

几日前德拉吉对德国《明镜》周刊(Der Spiegel)表示，认为在通缩方面“没必要立刻采取行动”。本周他可能会再次强调央行“修复货币传导机制”的努力，做法是将利率保持在低位并启动银行业联盟。

但他这么做就是在玩一场危险游戏。等待造成的伤害可能无法弥补。他能拖延多久才会实施专门用于起到不对称效果的政策？例如有针对性的增加流动性，确保欧洲央行提供的资金流向最需要的企业。在某一时刻，他必须正面迎接德国的挑战。这事宜早不宜迟。(完)

(编译 张涛/王翔琼；审校 徐文焰/张明钧)

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