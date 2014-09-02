《热点透视》市场高估了德拉吉的能力

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik； 编译 王丽鑫
路透伦敦9月1日 - 投资者相信德拉吉能把通胀从接近零的水平提高，这令人动容。诚然，这位欧洲央行(ECB)总裁是挽救欧元的最大功臣。不过他的超能力也是有限的。
德拉吉在8月22日提到市场通胀预期“严重下降”，承诺央行将采取一切可用手段来确保物价稳定。这足以让市场通胀预期上周大幅回升。值得注意的是，据法国农业信贷银行(Credit Agricole)，欧洲央行比较青睐的指标创下逾一年来最大单周涨幅，回升到2%上方。
但这项通常变化缓慢的指标如此大幅反弹，几乎没有经济面的原因。该指标追踪投资者对五年之后的五年期间的通胀预期。欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)涨幅触及0.3%的五年新低，经济活动仍然疲软。所以市况反映的其实是对德拉吉的信任，他曾在两年前欧元危机最严重时将其遏止住。
据央行最近的研究底稿，即便德拉吉2012年提出的公债购买计划现在仍未启动，但该计划的存在，就足以将两年期西班牙和意大利公债收益率(殖利率)拉低约2个百分点。打破欧元区二线国家举债成本的螺旋上升，是缓解欧元区危机的关键。不过扭转“低通胀”将困难得多。
欧洲央行已将基准政策利率降至0.15%，相当于三年前水平的十分之一。欧元区货币市场利率下限--央行存款利率已经低于零。在经济活动如此疲弱的情况下，找不出理由能说明进一步降息、或向银行提供更多低息贷款能重燃通胀。若以其他央行的经历为鉴，即便直接实施欧洲央行一直回避的量化宽松，也未必能使通胀上升。
德拉吉建议让财政政策担负起支持经济活动的更大责任，这基本上承认了他的权能有限。市场也应该认识到这一点。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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