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货币新闻 | 2013年 9月 12日 星期四 21:47 BJT

欧洲金融：经济复苏仍脆弱，短期货币市场利率不太合理--ECB总裁德拉吉

路透里加9月12日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，欧元区经济复苏“仍很脆弱”，近来短期货币市场利率的上涨没有依据。

在拉脱维亚的会议上，德拉吉确认了欧洲央行旨在使利率一段时间内处在低位或较低水准的前瞻性政策指引，并强调央行没有用完政策选择。

“经济复苏仍很脆弱，”德拉吉称。“我对近来好转的数据不抱任何热情，因为这些多数是调查数据，而不是确凿的经济数据。我们将继续当前的(货币政策)立场。”

“短期货币政策市场利率有时有些不太合理，我们会继续推行政策指引，”他并称。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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