欧洲金融：欧洲央行总裁德拉吉称欧元区显然不存在通缩

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透法兰克福2月27日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，欧元区未出现通缩，但央行对价格稳定的潜在下档风险保持警惕，并将在必要时采取行动。
德拉吉指出，未见欧元区家庭推迟采购等通缩成形的迹象。他在讲话中未暗示在下周举行的欧洲央行政策会议上有采取行动的迫切需要。
他在题为‘复苏之路和欧洲央行的作用’的讲话中指出，“欧元区的平均通胀率为0.8%，显然不存在通缩。”
他还表示，“另外，欧元区中长期通胀预期继续牢牢受控，与我们制定的保持通胀在低于但接近2%的目标相符。”
一项路透调查显示，受访的三分之一的分析师预计欧洲央行将在下周举行的政策会议上下调目前为0.25%的主要再融资利率。多数分析师预计，下调的幅度在5-15个基点。
德拉吉之前曾对通胀陷于1%以下的“危险区域”发出警告。他表示，能源价格下降导致通胀处于低位，他还指出，未见消费者推迟支出计划的迹象。
他在德国央行晚餐会上的讲话稿还显示，“一旦吸收经济中的闲置产能的进程受阻，可能导致通胀进一步走低。”
他表示，“有鉴于此，我们将对是否有价格稳定进一步下行的风险迹象浮现保持警惕。”
德拉吉还指出，欧洲央行认为，欧元区的经济复苏正逐步企稳，“尽管速度较为缓慢，且复苏道路崎岖不平。”(完)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。