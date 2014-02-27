欧洲金融：欧洲央行总裁德拉吉称欧元区显然不存在通缩

路透法兰克福2月27日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，欧元区未出现通缩，但央行对价格稳定的潜在下档风险保持警惕，并将在必要时采取行动。

德拉吉指出，未见欧元区家庭推迟采购等通缩成形的迹象。他在讲话中未暗示在下周举行的欧洲央行政策会议上有采取行动的迫切需要。

他在题为‘复苏之路和欧洲央行的作用’的讲话中指出，“欧元区的平均通胀率为0.8%，显然不存在通缩。”

他还表示，“另外，欧元区中长期通胀预期继续牢牢受控，与我们制定的保持通胀在低于但接近2%的目标相符。”

一项路透调查显示，受访的三分之一的分析师预计欧洲央行将在下周举行的政策会议上下调目前为0.25%的主要再融资利率。多数分析师预计，下调的幅度在5-15个基点。

德拉吉之前曾对通胀陷于1%以下的“危险区域”发出警告。他表示，能源价格下降导致通胀处于低位，他还指出，未见消费者推迟支出计划的迹象。

他在德国央行晚餐会上的讲话稿还显示，“一旦吸收经济中的闲置产能的进程受阻，可能导致通胀进一步走低。”

他表示，“有鉴于此，我们将对是否有价格稳定进一步下行的风险迹象浮现保持警惕。”