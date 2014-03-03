欧元区金融：欧洲央行总裁德拉吉称欧元区通胀预期牢牢受控

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透布鲁塞尔3月3日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一表示，欧元区通胀预期仍牢牢受控，与央行设定的价格稳定的目标一致。
德拉吉在布鲁塞尔欧洲议会经济和货币政策事务委员会上发表讲话称，显然欧元区“正向正确的方向发展——杯子至少已半满。”
德拉吉强调欧洲央行对实现价格稳定的政策职能的承诺。
他表示，“我们对这些核心要素的可靠承诺反应在中长期通胀预期仍牢牢受控上，这与管委员在中期内保持通胀率低于，但接近2%的目标一致。”
欧洲议会将于周四举行3月政策会议。(完)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)