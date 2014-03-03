欧元区金融：欧洲央行总裁德拉吉称欧元区通胀预期牢牢受控

路透布鲁塞尔3月3日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一表示，欧元区通胀预期仍牢牢受控，与央行设定的价格稳定的目标一致。

德拉吉在布鲁塞尔欧洲议会经济和货币政策事务委员会上发表讲话称，显然欧元区“正向正确的方向发展——杯子至少已半满。”

他表示，“我们对这些核心要素的可靠承诺反应在中长期通胀预期仍牢牢受控上，这与管委员在中期内保持通胀率低于，但接近2%的目标一致。”