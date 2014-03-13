欧元区金融：欧洲央行准备抗击通缩，密切关注欧元汇率-总裁德拉吉

路透维也纳3月13日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，因欧元走强向物价施压，欧洲央行一直准备采取进一步政策举措以防止通缩成形。

德拉吉表示，通缩风险“相当有限”，不过，通胀保持低位时间越长，通缩风险出现的可能性就越高。

“因此欧洲央行一直在准备额外非传统措施应对通缩，准备在必要时采取进一步果断行动。”德拉吉表示。

“任何通胀预期开始失控的实质风险都将被进一步的货币政策举措所抗衡掉”他补充说。

德拉吉对通胀的立场相对一周前在欧洲央行政策会议记者会上的讲话较温和，当时他表示，欧元区经济复苏持续，且近期经济数据基本上正面，欧洲央行毋须采取进一步行动。

德拉吉表示，鉴于目前的通胀水准，欧元汇率在我们评估物价稳定上的相关度越来越高。 在过去一年半的时间内，欧元有效汇率肯定对低通胀有明显影响。

德拉吉明确重申保持指标利率在目前或更低水准一段长时间的前瞻性指引。他说，前瞻性指引产生实际上的放宽政策立场。