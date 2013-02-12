版本:
中国
债券 | 2013年 2月 12日 星期二 23:14 BJT

标题新闻: 欧洲央行总裁德拉吉称西班牙是在迈向经济复苏的正轨上,已看到多个积极迹象

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐