欧洲央行：总裁德拉吉降低实施负存款利率预期，但又未完全排除可能性

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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* 11月会议讨论过存款利率问题，但还没有消息
* 德拉吉暗示不会很快采取行动后，欧元上涨
路透柏林11月21日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，对于实施负存款利率央行没有什么新消息。此前媒体报导称，ECB正在积极考虑该举措。
“我恳请你们，不要从我今天的讲话中推测实施负存款利率的可能性，”德拉吉在南德日报(Suddeutsche Zeitung)组织的活动上称。
“我在记者会上也讲过，这个问题在上次货币政策会议上讨论过，至今还没有新的消息，”他说。“我澄清一下：大家都知道人们往往喜欢把事情拼凑在一起，创造出自己的想象。”
德拉吉周四的讲话暗示，他希望降低11月降息后存款利率很快会降至负值的预期，而又不排除这个可能性。
存款利率降至零以下是ECB前所未有过的事情，这实际上将向银行在ECB的储备金收费。
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
路透上海4月7日 - 中国浙江省财政厅周五公告，将于下周五(14日)招标发行总额268.6429亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债95.2193亿元，专项债173.4236亿元，期限均为五、七和10年。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 28.5658 4月14日下午2:00-2:40 4月17日 七年 28.5658 10年 38.0877