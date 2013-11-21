欧洲央行：总裁德拉吉降低实施负存款利率预期，但又未完全排除可能性

* 11月会议讨论过存款利率问题，但还没有消息

* 德拉吉暗示不会很快采取行动后，欧元上涨

路透柏林11月21日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，对于实施负存款利率央行没有什么新消息。此前媒体报导称，ECB正在积极考虑该举措。

“我恳请你们，不要从我今天的讲话中推测实施负存款利率的可能性，”德拉吉在南德日报(Suddeutsche Zeitung)组织的活动上称。

“我在记者会上也讲过，这个问题在上次货币政策会议上讨论过，至今还没有新的消息，”他说。“我澄清一下：大家都知道人们往往喜欢把事情拼凑在一起，创造出自己的想象。”

德拉吉周四的讲话暗示，他希望降低11月降息后存款利率很快会降至负值的预期，而又不排除这个可能性。