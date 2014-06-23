《焦点》QE是ECB工具之一，但现在关注于既有刺激举措--总裁德拉吉

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
**完美的货币联盟**
为实现“竭尽所能”挽救欧元的承诺，德拉吉2012年推出直接货币交易(OMT)购债计划，该政策是让欧元区摆脱债务危机困扰的一个关键举措，也是德拉吉的标志性政策。
即便没有启动该计划，市场也平静了下来。
德拉吉称，他和其他许多人一样，对宣布这一计划后取得的效果感到意外。
“我们都很意外，”他并称，如有必要将动用这一迄今尚未实施的举措。
“为了信誉，我们还必须要确保真的能使用这一工具。我们没有说大话，绝对没有，”德拉吉称。
谈到欧元区政治时，德拉吉称“完美的货币联盟还需要很多事情要做”，建议将结构性改革置于区域统一的纪律之下。
“预算协议方面做到了成员国共享主权。这也应该适用于就业市场、竞争力、行政系统以及内部市场的协议，”德拉吉指出。
“可以赋予欧盟执委会(European Commission)，或者欧洲理事会(European Council)成员国更大权力，也可以成立新的欧洲机构。这些不是我能决定的，”德拉吉表示。(完)
(编译 许娜/戴素萍/杜明霞；审校 张荻)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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