《焦点》QE是ECB工具之一，但现在关注于既有刺激举措--总裁德拉吉

**完美的货币联盟**

为实现“竭尽所能”挽救欧元的承诺，德拉吉2012年推出直接货币交易(OMT)购债计划，该政策是让欧元区摆脱债务危机困扰的一个关键举措，也是德拉吉的标志性政策。

即便没有启动该计划，市场也平静了下来。

德拉吉称，他和其他许多人一样，对宣布这一计划后取得的效果感到意外。

“我们都很意外，”他并称，如有必要将动用这一迄今尚未实施的举措。

“为了信誉，我们还必须要确保真的能使用这一工具。我们没有说大话，绝对没有，”德拉吉称。

谈到欧元区政治时，德拉吉称“完美的货币联盟还需要很多事情要做”，建议将结构性改革置于区域统一的纪律之下。

“预算协议方面做到了成员国共享主权。这也应该适用于就业市场、竞争力、行政系统以及内部市场的协议，”德拉吉指出。

“可以赋予欧盟执委会(European Commission)，或者欧洲理事会(European Council)成员国更大权力，也可以成立新的欧洲机构。这些不是我能决定的，”德拉吉表示。(完)