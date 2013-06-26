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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 17:40 BJT

欧洲经济：ECB总裁称经济料将逐步复苏，但状态可能脆弱

路透巴黎6月26日 - 欧洲央行总裁德拉吉周三表示：

* 经济增长面临的风险仍偏向下档，预计经济会逐步复苏但不稳固

* 欧元走强在一定程度上是因为对欧元的信心有所恢复

* 欧元的汇率并非欧洲央行的一个政策目标

* 欧元汇率水平对于价格稳定和经济增长都很重要

* 对市场近几周的波动予以密切关注。(完)

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