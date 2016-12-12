欧央行曾考虑更大胆的刺激措施 但因遭反对而作罢--消息人士

路透法兰克福12月9日 - 两名直接了解情况的消息人士称，欧洲央行(ECB)曾考虑采取比周四会议通过的决定更为大胆的刺激措施，但因遭到反对而作罢，最终采取了折衷方案。

消息人士告诉路透，欧洲央行职员先前的多数准备工作都围绕着将购债计划延长六个月、每月稳步购债800亿欧元。但央行总裁德拉吉承认，该提议未得到多数支持，因此他推动一项折衷协议。

欧洲央行随后建议将购债计划延长12个月、每月购债600亿欧元，但较多的保守派国家主张延长六个月、每月规模在600亿欧元。消息人士称，最终各方达成的妥协是延长九个月，而德国央行仍对此持反对意见，但对于其他部分鹰派人士来说已经足够，因此赢得了大多数支持。

欧洲央行拒绝置评。

这个折衷过程表明欧洲央行管委会内部关系紧张，而且对量化宽松产生疲倦感。在购入1.5万亿欧元资产后，通胀仍然远低于目标，经济增长依旧疲弱。(完)